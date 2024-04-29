華為電動車追撞起火困人釀3死 家屬追責屢遭刪帖 問界汽車：電池正常

快車道撞慢駛灑水車 問界：時速115公里

死者家屬以帳號「三個沐沐」在社交媒體發帖稱自己的弟弟駕駛一輛問界M7電動車，搭載其丈夫與兒子。電動車行駛在快車道上，遇到前方一輛慢駛中的灑水車，收掣不及追撞後引發車頭起火。消防員與路人嘗試救出車中乘客，但車門被鎖死無法打開，打破車窗後施救亦失敗。最終電動車燃燒殆盡，其弟弟與兒子被困車內；丈夫雖脫困但亦喪生。

家屬質疑煞停未啓動灑水車佔道

「三個沐沐」表示透過當時路過的司機拍下並上載的影片了解現場情况，認為撞車後連接車頂和前艙的A柱變形，安全氣囊未彈出。她表示這輛華為電動車是3個月前斥資25萬元人民幣購入的，配備AEB（主動煞停）、GAEB（障礙物主動煞停）功能及阻燃材料、熱失控保護技術，質疑上述功能在事發時沒有啓動，導致車輛高速撞上前車並爆炸。她又質疑灑水車佔用快車道作業，未有放置警示標志提醒後車。死者家屬還稱，在事發兩小時後接到問界客服來電，客服詢問車輛售後體驗，而非介入救援。

相關帖文引發熱議，網民大量轉發疑遭到刪除。「三個沐沐」前日表示上載圖片和影片均被刪除，朋友看到後第一時間保存和翻攝又重新發布，自己「想尋求真相」。她昨日再發帖稱：「我只是想要一个真相！都在聲討我！我聲討誰！」

隨着事件發酵，「AITO汽車」（問界）昨在新浪微博回應稱，撞車時速達115公里，安全氣囊正常打開，動力電池包均正常。公司對事故傷亡人員表示哀悼，正積極配合當地交警部門做事故調查，提供一切必要數據還原事故原因，並對家屬提供一切可能支持，具體調查結果以交警部門通報為準。

內媒：事發車煞停功能時速上限85公里

據「財經網科技」報道，問界稱事發車型是入門款而非智駕版，未搭載華為高階智能駕駛輔助系統，使用的博世方案AEB的工作範圍是在4至85公里每小時，碰撞時車速已超這一數值。

華為同賽力斯共同推出的問界M7是一款「增程式」電動車，動力由電池、電機提供，同時配備油箱與發電機為電池充電以增加使用里程。華為常務董事、智能汽車負責人余承東曾表示其他廠商的電動車時有發生電池自燃，問界汽車至今「零事故」。