取消搖號選房 房企自主銷售

新華社報道，通知稱新政策是為適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式，更好滿足群眾多元住房需求，促進成都市房地產市場平穩健康發展。

政策優化內容包括：精準編制住房發展規劃和年度計劃，完善「市場+保障」住房供應體系；深化實施經營建設用地供應管理，對住宅及商服類用地供銷比偏高的區域，減少用地供應；鼓勵市場主體將自有閒置和低效利用的商業辦公等非居住存量房屋按要求改建為保障租房，鼓勵市、區（市）縣國有企業通過租購閒置商業辦公用房作辦公、公共服務及產業使用，推動商業辦公用房市場良性循環。

此外，通知還指出，全市商品住房項目不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售，對社會關注度較高的熱點項目，鼓勵企業採取公證搖號選房銷售；推動城市房地產融資協調機制「走深走實」，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求；全市範圍內住房交易不再審核購房資格；推廣首層架空層用於公共服務空間設置，提高住宅陽台等半開敞空間比例，推動郊區（市）縣開發低密度、高品質住宅產品，進一步加大高品質住宅供給。

該政策今起施行，成都市住建局稱，此前政策規定與新政不一致的，以新政策為準。