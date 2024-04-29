陸重啟閩客赴馬祖 准輸文旦柚農產 國民黨：陸方「釋善意」 陸委會：僅限福建不符對等開放

文旅部海關總署晤國民黨訪團

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪陸，昨日拜訪文旅部。「央視新聞」報道，饒權在與傅崐萁一行會面時表示，文旅部一貫支持包括旅遊在內的兩岸各界各領域交流合作。饒權稱將率先恢復福建居民到馬祖旅遊；在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。饒權亦表示，歡迎廣大台灣同胞多來大陸旅遊觀光。趙增連在海關總署會見國民黨參訪團，在聽取參訪團意見後，他表示，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，與國民黨及台灣有關方面就恢復文旦柚等台灣農漁產品輸入大陸加強溝通，推動台灣業者加強源頭管理，採取切實可行的整改措施。他表示，海關總署將在科學評估的基礎上，依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸陸。

大陸交通部隨後亦發布通告，海峽兩岸航運交流協會已通過既有渠道促請台方恢復兩岸海上客運直航。兩岸海上客運航線是兩岸民眾往來的重要通道，全面恢復兩岸海上客運直航，有利兩岸同胞正常往來。

交通部促復兩岸海上客運直航

國民黨立院黨團表示，傅崐萁率團訪問大陸3天時間，陸方接連宣布將捐助花蓮震災災民組合屋、開放文旦柚恢復輸陸、重啟福建居民赴馬祖觀光及福建省政府新一波13項惠台措施，成果豐碩。國民黨團副書記長許宇甄也表示，陸方已「釋出善意」，希望台交通部觀光署、陸委會立即商議取消6月禁止組團赴陸的禁令，讓兩岸觀光旅遊盡速復常。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸民眾對兩岸空中、海上直航全面復航的呼聲強烈。「我們希望台灣方面充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，盡快全面恢復兩岸海上客運直航，盡快全面恢復兩岸海上客運直航和空中客運直航。」

陸委會則發新聞稿回應，陸方僅開放福建居民到馬祖，卻未見金門和澎湖；至於旅行團來台以平潭航線復航為條件，旅客來源僅限福建居民，其他地區卻未同步開放，既不符對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。陸委會表示，後續將由陸委會、台交通部等部門進一步釐清再作決定。

台方冀農產貿易檢疫平台溝通

至於大陸擬開放台灣文旦柚等輸入，中央社引述台準農業部長陳駿季表示，農產品貿易一定要確認檢疫條件，所以希望透過正式的兩岸檢疫平台溝通，不止是媒體報道。

翻查公開資料，大陸海關於2022年8月3日起，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。

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