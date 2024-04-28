強龍捲襲廣州 官方：5死33傷

141家廠房受損

現場短片顯示，龍捲風出現時天色黑暗，大量雜物被捲到空中旋轉，伴隨龍捲風疑似出現多次閃電，有膠膜掛在電線上冒出閃燃火光，在附近大樓內拍攝及觀看龍捲風的民眾不斷嘩聲四起。經過龍捲風附近的多部行車紀錄儀亦拍攝到驚人場景。

「我還沒見過這麼大的龍捲風！」陳洞村76歲的朱姓村民向《南方日報》記者表示，龍捲風把旁邊房子屋頂的鐵皮都掀走。在陳洞村，不少樹木被吹倒，電線杆傾斜，部分車被掉落的樹枝砸到，全村停電。龍先生說，自己在旁邊的工廠打工，事發時工廠門被吹起來。在陳洞村開有農莊的朱姓老闆稱，此次損失慘重，農莊頂棚整個塌下。

《瀟湘晨報》引述在白雲區第三人民醫院求醫的傷者稱，醫院有逾百名在此次龍捲風受傷的人等着救治。不過官方昨深夜通報稱，總共5人死亡，33人受傷，傷者均已送醫院救治。《廣州日報》報道，鐘落潭鎮出現強龍捲災情後，市、區政府出動醫護、公安、交警、消防、住建等部門和鎮村人員，全覆蓋開展排查搜救。截至昨晚10時，基本完成現場搜救工作，現場除了廠房受損，沒有民宅倒塌。下一步，白雲區將全力妥善安置受災群眾的生產生活。

廣州白雲區、黃埔區氣象台昨深夜再發布龍捲警報，預計當地可能有龍捲風，呼籲防風能力差的建築物業主盡快組織人員撤離。

廣州強對流天氣 多地落雹

廣州昨出現猛烈強對流天氣，包括增城在內，下午多地落冰雹，冰雹最大蓋過成人手掌，有汽車玻璃被擊穿。氣象部門提醒民眾，強雷雨雲團在增城附近集聚，請注意防禦躲避。