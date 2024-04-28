美卿結束訪華 中美熊貓外交重啟 「雲川」「鑫寶」將旅美10年

據央視引述國家林草局報道，中國野生動物保護協會日前與美國聖迭戈動物園簽署大熊貓保護合作協議。中方從中國大熊貓保護研究中心選定一對大熊貓，分別是雄性「雲川」、雌性「鑫寶」，並為兩隻大熊貓安排經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。目前美方正改造提升大熊貓場館，配備專業團隊。

中美「熊貓外交」始於1972年，時任美國總統尼克遜歷史性訪問中國，當時中國向美國贈送了兩隻大熊貓。1982年後中國停止向外國贈送大熊貓，改為租借。中國向美國借出的大熊貓數量，最高峰時期達到15隻。

近年美國租借的大熊貓租約到期後相繼送回中國，只有亞特蘭大動物園還有4隻，合同也將於今年到期，中美能否延續「熊貓外交」一度備受關注。隨着中美關係「止跌企穩」，除了聖迭戈動物園將迎接大熊貓，美國三藩市動物園也將在2025年獲中方租借一對大熊貓。

布林肯買唱片 美媒：展現推動文化交流

布林肯此次訪華儘管帶着分歧問題而來，但他以品嘗小吃、觀看球賽、購買唱片等輕鬆行程安排，為訪問構建比以往緩和的基調，最後也在一些務實合作方面取得進展，包括禁毒、氣候變化、人工智能合作及文化交流等。

前日在北京結束官方行程後，布林肯突然造訪位於北京798藝術區的「萊蒎」黑膠唱片店，購買了兩張黑膠唱片，分別是中國搖滾歌手竇唯的《黑夢》、美國樂壇天后Taylor Swift的Midnights（《午夜》）。美聯社分析道，62歲的音樂愛好者布林肯此舉，展現其致力推動跨文化交流，而《午夜》、《黑夢》同樣可以代表美中關係難以解決的分歧。

布林肯購買唱片的短片昨在新浪微博廣泛流傳，可見工作人員指導他如何使用電子支付。短片引起中國網民熱議，有人稱《黑夢》裏的《高級動物》許多詞語適合形容外交官，也有人表示店員應該推介竇唯近年新歌，讓布林肯聽聽國風「仙樂」。