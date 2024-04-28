晤國民黨立委團 王滬寧：以後常來 願聽台胞意見

冀青年多交往

同創兩岸關係美好未來

台灣《聯合報》報道，王滬寧在人民大會堂新疆廳會見國民黨立法院黨團總召等17名立委，一一握手歡迎，表示此行很不容易，也很有誠意和意義，相信會對兩岸關係發展產生積極的意義。王又說，大家都是中華民族一家人，一家人就應該常來常往，「以後經常來，我們也很願意聽取台灣同胞的意見和建議」。

陸捐組合屋助花蓮災民

盼物資盡快入島

新華社報道，王滬寧表示大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，持續推動兩岸交流合作、融合發展。他提到，大陸同胞對花蓮4‧3地震災區同胞深為關切，願意為花蓮災區災後恢復重建提供積極幫助。當天，國台辦發言人宣布，將通過兩岸紅十字組織捐助活動板房（組合屋），希望相關物資盡快順利入島送給災區民眾。

現任花蓮縣長徐榛蔚是傅崐萁妻子，她此前表示有1470餘戶需要安置，希望台灣中央能幫助蓋組合屋。

傅崐萁昨表示，此行是帶着台灣的新民意，希望恢復到2016年以前，兩岸的大交流、大繁榮、大和平、大合作。他也再次表達台灣的百工百業「也非常的歡迎大陸的同胞能夠走進台灣，認識台灣，了解台灣」。會見結束後，國台辦在釣魚台國賓館宴請傅崐萁一行。

國民黨立委團26日抵京訪問3天。中新社報道，傅崐萁一行昨還參觀了小米汽車工廠，並到北京高級別自動駕駛示範區試搭無人駕駛智能小巴。

台灣民眾黨主席柯文哲昨表示，立法院還在開會期間，傅崐萁特地率團到大陸去，不合常規。民進黨團幹事長吳思瑤批評，傅崐萁此行欠缺獨立自主性，只代表立法院的少數。