明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

晤國民黨立委團 王滬寧：以後常來 願聽台胞意見

【明報專訊】全國政協主席王滬寧昨（27日）會見國民黨立法委員參訪團時表示，希望國民黨立委發揮積極作用，共同推動兩岸關係發展；希望兩岸同胞特別是青年一代，多參與到兩岸交流交往中來，共同開創兩岸關係美好未來。

冀青年多交往

同創兩岸關係美好未來

台灣《聯合報》報道，王滬寧在人民大會堂新疆廳會見國民黨立法院黨團總召等17名立委，一一握手歡迎，表示此行很不容易，也很有誠意和意義，相信會對兩岸關係發展產生積極的意義。王又說，大家都是中華民族一家人，一家人就應該常來常往，「以後經常來，我們也很願意聽取台灣同胞的意見和建議」。

陸捐組合屋助花蓮災民

盼物資盡快入島

新華社報道，王滬寧表示大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，持續推動兩岸交流合作、融合發展。他提到，大陸同胞對花蓮4‧3地震災區同胞深為關切，願意為花蓮災區災後恢復重建提供積極幫助。當天，國台辦發言人宣布，將通過兩岸紅十字組織捐助活動板房（組合屋），希望相關物資盡快順利入島送給災區民眾。

現任花蓮縣長徐榛蔚是傅崐萁妻子，她此前表示有1470餘戶需要安置，希望台灣中央能幫助蓋組合屋。

傅崐萁昨表示，此行是帶着台灣的新民意，希望恢復到2016年以前，兩岸的大交流、大繁榮、大和平、大合作。他也再次表達台灣的百工百業「也非常的歡迎大陸的同胞能夠走進台灣，認識台灣，了解台灣」。會見結束後，國台辦在釣魚台國賓館宴請傅崐萁一行。

國民黨立委團26日抵京訪問3天。中新社報道，傅崐萁一行昨還參觀了小米汽車工廠，並到北京高級別自動駕駛示範區試搭無人駕駛智能小巴。

台灣民眾黨主席柯文哲昨表示，立法院還在開會期間，傅崐萁特地率團到大陸去，不合常規。民進黨團幹事長吳思瑤批評，傅崐萁此行欠缺獨立自主性，只代表立法院的少數。

上 / 下一篇新聞