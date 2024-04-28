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5‧20前京美台管控危機為主 學者：法理無條件 賴料推「文化台獨」

【明報專訊】距離台灣新一屆政府5月20日就職還有三周，近期藍營訪陸動作「紅紅火火」，執政民進黨陸續公布的新內閣名單也被認為向對岸釋出溫和信號，惟兩岸官方往來依舊沉寂。學者指現階段北京、美國、台灣各方都以管控為主，要改善兩岸關係不易，至少管控危機，不產生新的緊張衝突。朝小野大局面下，島內無條件推動法理台獨，不過北京自台灣候任總統賴清德參選以來多次炮轟其「文化台獨」概念，認為是賴主政路線。

賴盼兩岸執政黨展良性對話

即將上台的賴清德政府，近期在兩岸人事和兩岸關係談話上，似乎都有意釋出緩和信號，包括由學者出身、形象溫和的海基會副董事長邱垂正出任陸委會主委，以及被視為兩岸交流派的鄭文燦出掌海基會。賴清德在民進黨中執會上談到，希望兩岸之間可以理解、諒解，並尊重各自立場，重視珍惜彼此的善意，「由兩岸執政黨負責任地展開良性對話」。

「5‧20」前夕藍營大老接連訪陸，中美外交亦全方位開展，農曆新年的金門覆艇意外淡出兩岸視野。繼台灣前總統馬英九第二年訪陸，並實現與中共中央總書記習近平的「習馬二會」後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁正率16名黨籍立委團訪問大陸，表示是為恢復兩岸中斷8年的交流，島內亦期待訪團促成開放大陸旅客來台、台灣農產品解禁。

中美角力大格局下，美國務卿布林肯上周訪華，美方提前預告將呼籲北京在「5‧20」之際保持克制。雙方此次在台灣問題上例行表態，未見激烈交鋒。適逢美國大選年，台灣政大東亞研究所名譽教授丁樹範對本報表示，選出新總統前，美國不希望台海有新衝突出現，現時亦要應付中東和烏克蘭問題，沒有很強的（激化台海緊張）意願。大陸應對內部經濟社會問題，加上南海近日亦是焦點，就台海沒有要升高緊張趨勢。「當然大陸也在看5‧20一方面賴清德怎麼講，美國跟台灣將來下一步會走到什麼程度。各方現階段都以管控為主。要改善關係不容易，至少管控危機，不要產生新的緊張衝突。」

就職講話料不提「九二」「一中」

台灣總統5‧20就職講話向來是北京對台灣新政府的基本考察指標，丁樹範表示，民進黨不接受「九二共識」和一個中國原則的態度很清晰，2016年蔡英文已經用迂迴方式在就職演說中表達，在賴政府延續上屆路線的預期下，賴清德不會提到「九二」和「一中」，對習近平此前見馬英九特別強調的「中華民族」，大概也不會公開回應。中評社引述政治大學國際關係研究中心研究員劉復國呼籲，就職演說至少要呼應「中華民族」，兩岸關係才不會繼續走上惡意螺旋。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則對《聯合報》指，5‧20前夕北京會開始升高壓力，但不至於失控。原因在於，中美關係目前溝通渠道暢通，台美關係也暢通，加上馬英九先前登陸，讓大陸找到台階下，以及台灣立法院朝小野大、台灣各界近期紛紛登陸等。

朝小野大 立院牽制避激進

從前總統陳水扁千禧年上台、民進黨首次執政的時代到現在，即使有「獨」的背景與理念，綠營領導人上任時表面上多有收斂。相應地，將民進黨定性為「台獨政黨」的大陸當局，自20多年前提出「漸進式台獨」、「柔性台獨」政治術語，來界定綠營執政「暗渡陳倉」的「播獨」手段，認為民進黨通過修改課綱、本土化運動等方式，以求一步步樹立台灣主體意識，以形成徹底的「去中國化」，使台灣在文化上脫離中國。

直至蔡英文2016年執政，大陸將「台獨」細分為柔性、文化、戰略台獨，首次提出「文化台獨」。該詞自賴清德去年參選並公布政綱後，再度頻現對岸官方傳媒，並指「文化台獨」是賴當局台獨路線的最可能選項。北京大學台灣研究院院長李義虎近日撰文表示，在過渡階段到上台後一段時間，賴清德將主要解決鞏固權位、組建黨務與行政團隊和啟動施政等問題；而其很大可能延續蔡英文的「漸進式台獨」路線，但會以推動「文化台獨」為重頭戲，對外則借重美日等外力反制中國大陸。

李義虎據賴清德選舉政見和當選感言分析，推動「文化台獨」是賴當局「台獨」路線的最可能選項，今後4年內會拋出新的動作。賴競選政見聲稱要落實「文化基本法」，並上升到「文化憲法」高度，臨近選舉時他再次以文化政策為主軸發表政見，推出「兩大承諾、八項主張和五大方向」，號稱構建「與中華文化並列的台灣文化主體」，這是對「文化台獨」的系統論述，也是「文化台獨」活動升級的重要信號。

另邊廂，新一屆政府民進黨雖延續執政，但將面對朝小野大、三黨不過半的立法院新生態，一定程度上制約了內部以修憲、公投等方式推行「法理台獨」。台灣國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室受訪時也直指，以新一屆立院生態不可能通過修憲走向台獨，「現在台灣內部的政治情勢有利於中共。一方面立院可以牽制，避免走向激進的路線，另一方面可以在立院裏創造很多議題，突顯政府施政無能，有助於4年以後的選舉」。

明報記者

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