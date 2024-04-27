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北京聞風：中美溝通誠意差距大 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】美國國務卿布林肯訪華的重頭戲昨日上演。有北京學者認為，當前中美溝通誠意溫差大，中國的誠意非常明確，美國雖強調「直接接觸」，但有幾分誠意仍模糊不清。

中方接待布林肯 規格先抑後揚

從對布林肯的接待來看，中方似有幾分先抑後揚。24日布林肯抵達上海時，上海市外辦主任接機，與此前耶倫來訪時由副財長接機的規格不同。不過，去年布林肯來時，接機的是外交部美大司司長，從這一點來看，官級未變。且國家主席習近平昨會見了布林肯。這或許一方面反映出中國對美國「製造風險」、「嚴重損害中方利益」、「說一套做一套」的不滿，另一方面也是對外釋放信號：中方仍將積極處理中美關係，中國有意願主動塑造中美關係的穩定。

中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉表示，布林肯此次訪華與上次的氛圍有區別，是中美落實兩國元首三藩市會晤共識的安排，總體氛圍看上去不錯。細品官方文字，此次是「應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請」，上次則是「經中美雙方商定」。從某種程度上來說，中美都在強調雙邊關係「止跌企穩」的重要性，其中，中國希望與美方溝通的誠意非常明確。

不過，從布林肯訪華前，美國釋放的負面信息來看，拜登政府與中國的溝通，究竟帶着幾分誠意，讓人存疑。4月22日，美國國務院發布2023年「國別人權報告」，再次以所謂新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」等謊言攻擊抹黑中國；24日，拜登簽署美參議院剛通過的一籃子法案，涉及「援助台灣」以及要求字節跳動剝離TikTok在美業務。與此同時，美國媒體除了炒作中國新能源「產能過剩」，還爆料美國可能以「援俄」為名制裁部分中國銀行。

訪華前「造勢」增籌碼 兩大目的

「這些雜音是美國對華競爭思路的具體體現，有許多對華的算計。」蘇曉暉說，美國以這番姿態與中國溝通，目的有二，一是對中國有所求，試探中國底線，拿這些美國製造的風險當籌碼，跟中國做交易，比如芬太尼問題，如果談成，對拜登政府而言是一個得分項；二是美國大選所需，展現對中國的強勢，做給美國國內看。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒稱，2024年是自特朗普政府於2017年12月將中國界定為「戰略競爭對手」以來的第7年，也是拜登第一任期的最後一年。隨着大選到來，美國實施對華戰略過程中，出現打壓態勢導致兩國關係起伏是必然的，中美戰略博弈激化的不確定性，仍然難以排除。

針對布林肯強調「美中之間直接接觸」的必要性，蘇曉暉指美國一方面說溝通，另一方面卻對中國打壓遏制圍堵，以為這種溝通，就是給自己繫上安全繩，這是美國「小投入、高收益」的老套路，中國是不可能接受的。中方多次對美強調，溝通需要拿出誠意，才能有效管控分歧，歸根結柢可以從這裏得到解釋。

文：鍾鳴九

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