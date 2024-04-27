國民黨立委團今晤京官 明赴文旅部海關總署活動成焦點

中央社引述國台辦安排稱，傅崐萁一行今早將參訪小米汽車工廠與北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心，下午有一場會見行程。明天上午，訪團將參加大陸文旅部及海關總署相關活動。在兩岸旅遊往來陷入僵局，大陸數度禁台灣農漁產品情况下，兩場活動安排引發關注。

傅崐萁：盼大陸旅客走進台灣

包括傅崐萁在內，17名國民黨立委昨在桃園機場出發前召開記者會，眾人高舉「解除禁團令」、「兩岸和平觀光復蘇」、「全面開放陸客」、「導遊領隊」、「我們要工作」等紙牌，呼喊口號「觀光救花蓮、解除禁團令、要客機不要戰機」。

傅崐萁表示，這次是代表台灣的新民意、國會最大的黨，進行和平破冰之旅，希望把中斷8年的兩岸關係恢復。此行也希望把台灣的農漁產行銷到大陸，也歡迎大陸團客自由行能走進台灣。

明天下午，傅崐萁一行與台青和台商座談後返台。

中共中央總書記習近平日前會見台灣前總統馬英九時，提到樂見大陸民眾多去台灣走走，被解讀為釋出開放兩岸旅遊善意。國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，儘管目前兩岸交流合作在台灣仍然存在一些人為阻力和障礙，但允諾「大陸將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作」。