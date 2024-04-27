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布林肯晤公安部長商禁毒 中美工作組將辦高官會議

【明報專訊】美國國務卿布林肯昨「如願」在北京會見中國國務委員、公安部長王小洪。布林肯隨後在社交平台X通報「成果」，稱他與王「討論了禁毒合作的承諾，以阻止易製毒化學品流入美國」。

禁毒議題被視為與美國大選民意息息相關。布林肯抵華當晚就發布短片，表示此行將致力解決對美國人民很重要的問題，包括合成鴉片類藥物芬太尼。王小洪昨表示雙方要深入務實推動兩國禁毒和執法領域合作；布林肯與王毅達成的5點共識亦包括中美禁毒工作組將舉行高官會議，正如習近平會見布林肯時所祝願「不虛此行」。

本月美國財長耶倫和這次布林肯到訪，都獲中方安排造訪北京以外城市，包括廣州和上海，不似過去幾年匆匆點對點談工作，西方輿論認為「氛圍感」削弱話題鋒利度。布林肯昨前往北京機場途中，還讓車隊在唱片店停下購買兩張唱片，分別是中國搖滾樂手竇唯、美國女歌星Taylor Swift的專輯，並稱音樂是「最好的連接器」。

中方此次對布林肯的接待安排未降格亦未見熱情，符合中美關係當前氛圍。王小洪昨對布林肯稱，美方應採取實際舉措，盡快解決無端盤查滋擾遣返中國赴美留學生、抹黑污衊中方正常國際執法合作等問題。

美國駐華使館在微博帳號公布王毅與布林肯會談前的談話內容，當中王毅講話部分出現多個「（聽不清）」字眼，引起中國網民議論和猜測動機。

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