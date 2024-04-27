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王毅：中美關係止跌企穩 負面因素上升積聚

【明報專訊】中共中央政治局委員、外長王毅昨與到訪的美國國務卿布林肯會談超過5個半小時。王毅提到，當前中美關係總體「止跌企穩」，但負面因素仍在上升積聚，「中國的正當發展權利受到無理打壓，我們的核心利益面臨挑戰……中美是堅守穩定向前的正道，還是重蹈螺旋下滑的覆轍？這是擺在兩國面前的重大問題」。

新華社報道，會談在北京釣魚台國賓館舉行，王毅強調中國人民的發展權利不可剝奪，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，「這不是公平競爭，而是遏制圍堵，不是去風險，而是製造風險」。他要求美方停止炒作「中國產能過剩論」的虛假敘事，撤銷對中國企業的非法制裁，停止加徵301關稅。

王毅說，中方對於中美關係的態度、立場、要求一以貫之，若美國總是把中國當做最主要對手，中美關係只會麻煩不斷，問題叢生。他重申「台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線」，要求美方停止武裝台灣，支持中國和平統一；同時敦促美方放棄在亞太搞排斥對方的小圈子，不要脅迫地區國家選邊站隊，停止部署陸基中程導彈。

布林肯稱「面對面外交」重要 明分歧避誤判

據美國國務院新聞稿，布林肯強調「面對面外交」的重要，「確保雙方盡可能明白彼此的分歧所在，至少要避免誤解，避免誤判」，而這不僅是對美中兩國人民、更是對全球人民該負的責任。

普京透露下月訪華

法新社報道，儘管王毅傳達強硬立場，但美國官員和專家認為，習近平首要之務仍是解決國內經濟困境；至少在短期內，他希望避免跟西方爆發衝突。路透社引述美國官員表示，布林肯直接提出了包括俄羅斯、台灣和貿易在內的分歧。

雖然美方就俄烏戰事對北京施壓，不過據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統普京透露下月將訪華，是當選連任後首次外訪。俄中兩國防長紹伊古、董軍昨在哈薩克會晤，強調兩國兩軍關係對世界秩序的重要。

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