晤布林肯 習：應言必信勿互傷害 中美達5共識 涵禁毒氣候AI合作

坐席同去年會面 習布握手1秒

習近平在人民大會堂福建廳會見布林肯，與去年6月會面一致，坐席安排也是習坐會議枱中間主位，布林肯、中國外長王毅等兩國團隊分坐右左兩邊。福建廳會議桌中間植物擺設與去年荷花不同，改為變葉木。據央視畫面，習近平與布林肯見面握手約1秒，去年是2秒。

新華社報道，習近平稱45年的中美關係啟示，「兩國應該做伙伴，而不是當對手；兩國應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套」，重申他提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三大原則是走向未來的指引。

習近平說，「中國古人講同舟共濟，我看現在需要同球共濟」，中方願意合作，但合作應是雙向的，「我們不怕競爭，但競爭應該是共同進步，而不是零和博弈。中方堅持不結盟，美方也不要搞小圈子，雙方都可以有自己的朋友和伙伴，不要針對對方，不要反對對方，不要損害對方」。他對布林肯說，中美還有不少需要解決的問題，希望雙方團隊繼續努力，「希望你不虛此行」。

同日稍早，王毅與布林肯會談後，中國外交部宣布雙方形成5點共識，當中有多項具體合作，包括雙方宣布將舉行中美人工智能政府間對話首次會議，舉行新一輪中美亞太事務磋商和中美海洋事務磋商，繼續開展中美領事磋商，繼續開展兩軍交往，中美禁毒工作組將舉行高官會，中國氣候變化事務特使劉振民將訪美，5月在西安舉行第14屆中美旅遊高層對話，以及雙方特使加強國際地區熱點問題溝通等。

布關注華撐俄軍工 稱有證據華圖干預美大選

布林肯結束行程前舉行記者會，重申對中國向俄提供軍事部件問題「嚴重關切」，已向習表達美方擔憂，稱為俄軍工提供支持不但威脅烏克蘭，亦威脅歐洲安全，而確保跨大西洋安全就是美國核心利益，「我明確告訴中方，如果中國不解決這個問題，美國將會解決」。

在過去3天行程中，雙方沒有討論TikTok問題。布林肯提到在華美國留學生大減情况，「習主席表示，他希望在未來幾年大增美國留學生數量，我們對此表示支持」。不過，布林肯對美國有線電視新聞網（CNN）稱美方已看到證據，中國試圖「影響並可能干預」即將舉行的美國大選。

新華社報道，布林肯對習近平稱，訪華期間他接觸到的美國在華各界都希望看到美中關係改善；美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求遏制中國發展，不尋求通過同盟關係反對中國，無意與中國衝突。美方堅持一個中國政策，希望與中方保持溝通。

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