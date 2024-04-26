邱垂正鄭文燦掌陸海 學者：明顯為穩兩岸

沿用蔡人馬 「對京釋善意」

政治大學國際關係學者曾偉峯亦表示，從邱垂正、鄭文燦的任命，可見賴清德穩定兩岸關係目的明顯。他認為賴清德不跨過「蔡英文路線」，國安團隊多沿用蔡政府人馬，表態兩岸關係不會有太大變動，這是對北京釋出一些善意。

台灣師範大學教授黃信豪也判斷兩岸事務人事明顯呈現「蔡規賴隨」，對北京釋出新政府兩岸關係走「穩健路線、不冒進」的信息。黃稱，目前關鍵仍在賴清德5月20日就職演說，北京也在看其如何闡述兩岸關係。

另外，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強認為，文人防長顧立雄是這次人事最大亮點，台灣目前極需發展全民國防、進行兵役改革、兵力結構重整等，「有一個文人部長成為職業軍人與全民之間的溝通至關重要」。

台媒「今日新聞」指出，在顧立雄之前的6名文人防長多數任期「短命」，律師出身的顧立雄欠缺軍事背景，能否令軍方與民眾信服仍有待觀察。