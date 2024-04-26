神舟十八飛船成功升空 料凌晨對接

神舟十八號太空人包括擔任指令長的葉光富，以及李聰、李廣蘇。3人回應衛星發射中心的醫生詢問，表示升空後感覺良好。

按計劃，飛船入軌後將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於太空站天和核心艙徑向端口，形成三艙三船組合體。之後經過大約2小時的準備工作，神舟十八號太空人乘組和駐留太空站的神舟十七號太空人分別開啟艙門「會師」。完成交接後，神舟十七號乘組本月30日返回東風着陸場。

將留太空半年 迎天舟八號神舟十九

神舟十八號此次任務是太空站應用與發展階段第三次載人飛行任務，將在軌駐留半年，開展太空科學與應用實驗，實施出艙活動及貨物進出艙等工作。期間，還將迎來天舟八號貨運飛船、神舟十九號載人飛船，計劃今年10月下旬返回東風着陸場。

另據中新社報道，中國探月工程總設計師吳偉仁透露，中國計劃於2030年前後發射「天問三號」探測器，實施火星採樣返回任務，並指中國有望成為第一個火星採樣返回的國家。