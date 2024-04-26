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北京車展米時捷風頭蓋保時捷 逾半SU7準車主為蘋果用戶

【明報專訊】2024北京國際汽車展覽會（北京車展）昨（25日）開鑼，新能源車成為主角，第一次參展的小米汽車人氣最旺，小米董事長雷軍透露小米汽車SU7的鎖單量已超過7.5萬輛。他稱在小米SU7用戶中，BBA（平治、寶馬、奧迪）用戶佔29%，蘋果用戶佔51.9%。「雖然蘋果放棄造車，但我們依然要成為支持蘋果設備最好的車，我希望小米SU7能成為蘋果用戶購車首選。」

事隔4年再辦 逾百車全球首發

事隔4年舉辦的北京車展以「新時代 新汽車」為主題，共有117台車全球首發（其中跨國公司全球首發車30輛），概念車41輛，新能源車型278個。「澎湃新聞」報道，小米董事長雷軍現身車展為小米汽車助陣，人氣比明星火爆。

雷軍稱，這4天發生了很多事情，比如特斯拉全線降價、友商在「截胡」小米的訂單等，但是小米SU7有超強的產品力。他透露，截至昨日小米汽車SU7的鎖單（已落定且定金不可退）量達到7萬5723輛，計劃6月份月交付量突破一萬輛，今年交付目標為10萬輛。

被小米SU7「撞臉」的保時捷Taycan 4新能源車，昨也在北京車展亮相，該款特別為中國市場定制的新車定價103.8萬元（人民幣，下同），人氣難敵低至21.59萬元的「米時捷」SU7。

本屆北京車展的跨國車企包括寶馬、平治、大眾、福特、本田等國際品牌，其中大眾汽車將展出44款車型，半數是電動汽車。

國產車則有華為鴻蒙智行、小米汽車兩大新品牌亮相，另外還有理想、阿維塔等多個新能源汽車品牌首次登陸北京車展。互聯網公司360董事長周鴻禕在北京車展坐上車頂，與媒體及企業家交流，被笑稱成了「頂流車模」。

相關字詞﹕雷軍 小米SU7 周鴻祎 北京車展

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