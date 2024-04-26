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不賣就禁 TikTok：續爭用戶權利

【明報專訊】美國聯邦眾議院通過剝離TikTok法案，總統拜登當地時間周三（24日）簽署該項法案後，TikTok CEO周受資發布短片強調「我們哪兒也不去」，表示TikTok將繼續在法庭上為用戶權利而戰，「事實和（美國）憲法都站在我們這邊，我們預計再次獲勝。」

「美憲法站我方 料再獲勝」

美國眾議院上周六（20日）通過法案要求字節跳動將TikTok剝離，否則將禁止TikTok。路透社報道，拜登周三簽署該項法案後，TikTok CEO周受資在TikTok上發布短片回應及表態。周受資在短片中呼籲用戶分享使用TikTok的故事，講述TikTok如何改善了他們的生活。他說：「這是一項禁令，對TikTok的禁令，對你和你聲音的禁令。」周受資強調，TikTok將繼續運營，公司將訴諸法律手段對限制予以反擊。

法案要求，TikTok必須在一年內出售該平台，否則將被禁止繼續在美國應用程式市場內運作。眾議院表決通過後，TikTok公司隨即發聲明稱：「不幸的是，眾議院利用重要的外國和人道主義援助的幌子，再次阻礙一項將踐踏1.7億美國人（約佔美國一半人口）言論自由權的禁令法案，摧毀700萬家企業，並關閉一個每年為美國經濟貢獻240億美元（約1879億港元）的平台。」

TikTok過去在美國法庭上取得多次勝利。2020年，時任美國總統特朗普試圖在美國禁用TikTok和微信，最終被聯邦法官阻止。去年11月，美國蒙大拿州決定對TikTok實施美國境內首個全州禁用令，又被聯邦法官否決。

相關字詞﹕拜登政府 中美角力 周受資

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