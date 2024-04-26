兩人遭陸制裁肩國安 賴清德：寄厚望 讚吳釗燮國安經歷無出其右 顧立雄是防長不二人選

中央社報道，賴清德昨親自公布8位國安首長名單，前屏東縣長潘孟安接總統府秘書長、外長吳釗燮回任國安會秘書長，總統府秘書長林佳龍轉任外長，國安會秘書長顧立雄轉任防長，行政院副院長鄭文燦接海基會董事長，海基會副董事長兼秘書長邱垂正轉任陸委會主委，國安會諮委嚴德發轉任退輔會主委，國安局長蔡明彥留任。

賴清德致詞指出，新國安團隊面臨的挑戰是前所未有，所以他邀請的成員不但是一時之選，所組成的團隊也具備有專業又有跨域專業及經驗的特性。同時，團隊有默契又能合作，在防務、安全、外交、兩岸事務共同承擔。最後，面對「極權主義的興起、中國步步進逼」，團隊要扛起守護台灣的責任。賴表示期待大陸要有自信、願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這才是兩岸交流正道。

外長非出自外交系統 賴：國際常見

在介紹候任國安會秘書長吳釗燮時，賴清德稱，吳釗燮在國安的經歷無人出其右，過去曾任擔任總統府秘書長、副秘書長、國安會秘書長，也擔任過駐美代表、陸委會主委，經歷所有國安會的職務，關鍵時刻特別邀請他回來擔任國安會秘書長，相信以他的經驗與見識，一定可以協助推動國安會的各項業務。

防長缺軍事歷練 賴：須顧國際合作

吳釗燮表示雖然外長工作有時令人感到沉重，但能堅守外長崗位6年是巨大榮幸，感謝來自全球及外交部人員的支持。

這次由非軍人出身的顧立雄擔任防長，而準外長林佳龍也不是來自外交系統，引起輿論關注。民視引述賴清德表示，防長由文人擔任，外長由不同領域擔綱，這在民主國家常常見到，在台灣也不是例外。

賴強調顧立雄擔任過國安會秘書長，本身就進行深入國安跟防務合作，且任內表現傑出；林佳龍過去是國安會諮詢委員，也擔任立委，對外交事務不陌生。

至於若台海有事，缺乏軍事歷練的「文人防長」是否能擔領軍重擔？賴清德回應，目前軍政跟軍令二元化，國防工作也已經不單純是國防事務，還要肩負國安事務，以及外交的國際合作，甚至推動全民國防對社會溝通工作，顧立雄具備多方面長才，相信現階段是不二人選。

顧立雄說，他很清楚國防戰略目標，會與專業軍方團隊合作，「打造一支現代化勁旅」，也要讓後備役形成有效戰力；台灣要參與正在逐漸成形的協同性嚇阻的一環，首務是不斷加強軍隊戰力，「首要目標就是複雜化對岸的計劃」，讓大陸可能輕舉妄動、軍事冒進的時間表不斷往後延。