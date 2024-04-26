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學者：外交底層邏輯迥異 關係回暖挑戰頗大

【明報專訊】對於布林肯此次訪華，學者普遍認為只是中美兩國暫時通過加強對話、維持溝通渠道，兩國能做到基本管控分歧，而要再進一步搞好關係則有相當大挑戰。

內地《環球時報》昨報道，上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，相比於去年訪華的「一波三折」，布林肯此行相對順暢，這和中美元首三藩市會晤後，中美保持高層交往的勢頭有關，不過很難期待布林肯這次訪華，中美能談出大的積極進展。吳說，華盛頓把中國視為美國最主要的戰略競爭對手和最嚴峻的地緣政治挑戰，這判斷仍未改變，這也是其處理中美關係的基本思路；但在中國看來，美國對中國的基本判斷就是錯誤的，在錯誤的判斷和政策的基礎上，中美關係無法真正搞好。

美偏好以事論事 華屬意先理順大關係

美國克里斯多夫紐波特大學助理教授孫太一認為，中美出現分歧的一大原因在於兩國外交政策底層邏輯不同。美方喜歡就事論事，但中方的外交思路是須先捋順大關係，才有可能推動具體問題。他認為中美之間的認知和行事風格差異，意味着兩國要再進一步搞好關係有相當大挑戰。

台海關係南海局勢 今年兩大風險

清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊表示，今年兩國面臨兩大風險：其一是台海關係，5月20日前後，台灣候任總統賴清德發表的就職演講會傳遞出怎樣的信息，美國對此會有何舉動；其二是南海局勢，如美國繼續強力支持菲律賓挑釁中國，南海局勢和中美關係也會更不確定。

相關字詞﹕南海 訪華 布林肯 中美關係

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