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訪滬強調民間交流 布林肯今晤王毅 促予在華美企公平競爭環境 京：盼美遵世貿規則

【明報專訊】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨午搭飛機抵達北京，今天將與中國外交部長王毅會談。在上海期間，布林肯大談民間交往的重要，稱中美學生交流是避免誤判的最好方法；他亦就不公平貿易行為發聲，敦促中方為美國企業提供公平競爭環境。外交部就此回應，希望美方也切實尊重公平競爭原則，遵守世貿組織規則。

習近平會否接見成看點

布林肯為期3天的訪華行程包括上海和北京。法新社報道，王毅今天將會晤布林肯。國家主席習近平是否接見布林肯暫未可知，中美雙方均未透露任何消息。去年6月布林肯訪華時，習近平與他的會面也是最後一刻才向外界披露。

昨日，中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧會見布林肯。陳吉寧用英文歡迎布林肯，在致辭中談及溝通的重要，並強調美國企業和上海的密切關係，「我們無論選擇合作或是對抗，這關係到人民的福祉，也影響着兩國和人類的未來」。進入仕途前，陳吉寧是清華大學校長，早年曾在英國留學及從事研究工作10年。

布林肯承認直接接觸非常重要且必要，中美有責任為本國人民、為世界，負責任地管理兩國關係。布林肯昨在上海紐約大學與美中兩國學生交談時表示，兩國下一代互相理解是「確保我們負責任、有效地管理我們兩國之間關係的最佳方式」。他又說，中國為美國留學生創造了良好環境，美國同樣也會歡迎中國留學生到來。上海紐約大學是內地第一所中美合辦研究型大學。

中國駐美使館本月初曾批評，自2021年7月，美方「無端滋擾盤查」遣返近300名留學生、學者等中國公民。美聯社報道，美國赴華留學人數大減至去年只剩700，而此前高峰時中國曾有2.5萬美國留學生。目前，在美留學的中國學生人數仍維持近30萬。

再提華產能過剩 中方稱炒作

經貿是布林肯此行一大議題，他昨在社交平台X上載其造訪上海美國商會的圖片，表示與美國商界領袖討論他們在中國開展業務面臨的挑戰和機會，強調健康的經濟競爭會讓中美兩國都受益，「但競爭必須公平」。

與陳吉寧會晤時，布林肯再指中國「產能過剩」對美國和全球構成威脅。路透社引述美國國務院發言人稱，布林肯會見陳吉寧時對中國的「貿易政策和非市場經濟做法」表示擔憂，「美國尋求與中國進行健康的經濟競爭，並為在中國運營的美國工人和企業提供公平的競爭環境」。

外交部發言人汪文斌昨回應稱，中方一貫按照市場原則開展經貿合作，始終堅定支持多邊貿易體制，全面履行世貿組織規則；希望美方同中方相向而行，切實尊重公平競爭原則，為推動中美經貿關係健康穩定發展創造有利條件。商務部發言人何亞東同日在記者會說，一些西方國家頻頻指摘中國產能過剩，「這種炒作毫無道理」，中方堅決反對。

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相關字詞﹕習近平 訪華 中美關係 產能過剩 王毅 布林肯

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