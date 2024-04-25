美披露41軍事人員駐台 外交部稱勾連不會令台安全

【明報專訊】美國國會眾議院上周六表決通過了價值950億美元的法案，對烏克蘭、以色列及台灣提供軍事援助，該法案即將在參議院獲得通過。在眾議院就該法案表決前，美國國會下屬的研究機構針對台灣國防議題向國會委員會及成員提出了一份參考報告。報告稱，根據美國國防部的公開數據，2023年美國派駐台灣的軍事人員共有41人。
據「美國之音」昨（24日）報道，在上周六眾議院表決前一天，美國國會研究處（CRS）發布了提供給議員們參考的《國會的臺灣防務議題》報告，內容涵蓋了台灣的安全情勢、美國對台灣的國防支持、美國的策略與政策、美台防務合作、武器移讓、對話、訓練、美軍在台灣的存在、其他領域的安全合作，以及台灣的政權交替等。
除了披露在台灣有41名軍事人員外，報告指出，美國對台政策長期以來都以維持跨台灣海峽的和平穩定為優先，同時，美國支持台灣遏制中國大陸使用武力控制台灣。
昨日，針對美台軍事聯繫，外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，美台強化軍事勾連，不會給台灣帶來安全，也挽救不了「台獨」注定失敗的命運。
陸軍機飛至距台總統府5分鐘機程
另邊廂，據中央社報道，台國防部21日發布解放軍軍機動態，解放軍軍機距離基隆僅41海里，被指再飛5分鐘就能到達總統府，台軍恐沒有預警時間，且有斬首作戰疑慮。台國防部長邱國正昨指出，如果沒有反制，解放軍戰機三五分鐘的確會到達總統府上空；台軍平常情監偵的用意，就是避免發生這種事情。