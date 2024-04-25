美披露41軍事人員駐台 外交部稱勾連不會令台安全

據「美國之音」昨（24日）報道，在上周六眾議院表決前一天，美國國會研究處（CRS）發布了提供給議員們參考的《國會的臺灣防務議題》報告，內容涵蓋了台灣的安全情勢、美國對台灣的國防支持、美國的策略與政策、美台防務合作、武器移讓、對話、訓練、美軍在台灣的存在、其他領域的安全合作，以及台灣的政權交替等。

除了披露在台灣有41名軍事人員外，報告指出，美國對台政策長期以來都以維持跨台灣海峽的和平穩定為優先，同時，美國支持台灣遏制中國大陸使用武力控制台灣。

昨日，針對美台軍事聯繫，外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，美台強化軍事勾連，不會給台灣帶來安全，也挽救不了「台獨」注定失敗的命運。

陸軍機飛至距台總統府5分鐘機程

另邊廂，據中央社報道，台國防部21日發布解放軍軍機動態，解放軍軍機距離基隆僅41海里，被指再飛5分鐘就能到達總統府，台軍恐沒有預警時間，且有斬首作戰疑慮。台國防部長邱國正昨指出，如果沒有反制，解放軍戰機三五分鐘的確會到達總統府上空；台軍平常情監偵的用意，就是避免發生這種事情。