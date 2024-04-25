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布林肯抵滬 將晤官員商界領袖

【明報專訊】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（24日）下午抵達上海，開啟為期3天的任內第二次訪華行程。他將在上海會見當地官員和商界領袖，然後前往北京與中方高級官員會面，討論一系列雙邊、地區和全球議題，包括中東危機、烏克蘭戰爭、南海和台海局勢。路透社指，布林肯這次行程或與中國國家主席習近平見面。

這是布林肯不到一年時間裏第二次訪問中國，也是自2010年希拉里（Hillary Clinton）以來，美國國務卿首次訪問上海。據外媒現場照片，上海市政府外事辦公室主任孔福安昨下午到場接機。布林肯上次在2023年6月訪華時，中方接機者為外交部北美大洋洲司司長楊濤。《環球時報》前總編輯胡錫進在社交網站X（Twitter）發文指，很多人留意到現場沒有紅地氈。

傳美擬制裁華銀行 官員澄清短期無計劃

美國駐華大使伯恩斯亦到場，並陪同布林肯在上海夜遊豫園、吃南翔包子，觀看CBA球隊上海大鯊魚比賽。布林肯訪華前夕，美國多番警告北京不要向俄羅斯提供軍事協助。《華爾街日報》引述知情人士稱，美國正起草制裁措施，可能切斷中國一些銀行與全球金融體系的聯繫，希望此舉能阻檔北京對俄羅斯軍工生產的商業支持。報道稱，制裁措施是為了增加布林肯訪華的籌碼。不過，路透社則引述美官員澄清，有初步討論過，但短期內沒相關制裁計劃。

央視旗下「玉淵譚天」則發文指，布林肯這次要接過前不久訪華的美國財長耶倫的話筒，接着談所謂中國「產能過剩論」。配圖上寫：「提醒布林肯，別想着籌碼來訪華」。

「澎湃新聞」引述復旦大學美國研究中心教授韋宗友指出，美國總統拜登政府希望透過中美高層交流穩定在外交上得分。不過美國對中國啓動301條款調查、炒作「產能過剩」等問題，有對內爭取支持的選舉考量；這些舉動將不利於中美關係，溝通效果大打折扣。由於中美關切問題的角度、重點不同，「不能指望通過一、兩次溝通就彌合分歧，取得突破性成果」。

相關字詞﹕中美關係 美國國務卿 布林肯訪華

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