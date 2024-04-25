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科技巨擘號召換電動車 車廠爭相送 360創始人周鴻禕稱順應新時代 總部外變車展會場

【明報專訊】內地互聯網公司360集團首席執行官（CEO）周鴻禕近日在微博發帖稱，豪車標準已經被中國新能源車顛覆，為順應新時代，他決定賣掉自己的平治Maybach（邁巴赫）。消息一經傳出，各廠商紛紛將主流電動車送到360公司樓下供周鴻禕體驗，儼然成了一場小型「車展」。

網民稱其為「紅衣教主」的周鴻禕上周四（18日）在微博發布短片稱，為了體驗新一代汽車的感覺，他決定放棄傳統意義上的豪華車，把已經陪伴自己9年的平治Maybach 600賣掉，換一部國產的新能源智能網聯車。同時，周鴻禕號召粉絲在評論區留言，給自己提一些換車的建議，並喊話國內做車的友商為自己提供車輛「誰願意藉這個機會，給我提供一輛體驗用車，每天我上下班用，我也來者不拒。」

當天便有多個國產新能源汽車品牌在此條微博下留言「送車」，仰望汽車官方微博留言稱「仰望U8給您安排了」；阿維塔科技總裁陳卓表示可以安排一輛剛剛上市的阿維塔暉金版12；浙江吉利控股集團高級副總裁楊學良，為周鴻禕推薦了吉利旗下的極氪009光輝；深藍汽車CEO鄧承浩也表示，可以自費提供一部深藍G318給周鴻禕體驗；小鵬汽車與極氪汽車更是將小鵬X9和極氪009送到了360公司樓下廣場。

稱擬換走平治 平治同放車疑挽留

相關詞條「周鴻禕賣車」衝上熱搜，甚至周鴻禕打算換掉的平治，也在360廣場上放了幾部車，疑似想要留住這個「大客戶」。網傳的360總部樓下拍攝圖片可見，各個品牌新車一字排開。網民形容，沒想到周鴻禕一句話，就讓北京車展「提前舉辦」。

周鴻禕並未明確表示自己要換哪個品牌汽車，但已經將換車的討論熱度「拉滿」。有評論認為，周鴻禕此舉是為了維持「車圈人設」以及曝光量，也為其投資的哪吒汽車營銷做鋪墊。周則回應稱，自己做新能源車的推薦和徵集活動，「肯定不是為了給哪吒抬轎子，我是為中國新能源網聯車唱讚歌」。

周鴻禕做出回應當天，哪吒汽車正舉辦2024春季發布會，哪吒汽車CEO張勇開場就提及了周鴻禕賣車一事，稱會贈送哪吒汽車全線產品給周鴻禕，並聘請周為產品體驗團團長。周鴻禕也上台發言，表示「不會只開哪吒汽車」、「要向友商學習」。

周鴻禕被視為內地科技界大老，有自媒體表示，周的選擇無疑對新能源汽車市場帶來了深遠的影響。讓人們看到了他對新能源汽車市場的信心和決心，也可能引領消費趨勢。

奇瑞汽車成中國另一歐洲設廠品牌

另邊廂，中國奇瑞汽車與西班牙埃布羅公司上周五（19日）在西班牙巴塞隆拿自由貿易區舉行電動汽車合作協議簽字儀式，雙方將在當地設立合資企業，共同開發電動汽車新產品，是繼比亞迪後第二個宣布在歐洲建立工廠的中國品牌。

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相關字詞﹕平治（Benz） 國產汽車 新能源車 周鴻祎

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