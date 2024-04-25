第四批預備太空人選拔完成 目標2030年前登月

第四批預備太空人選拔於2022年啓動並首次從港澳地區挑選載荷專家，有幾名港澳候選人入圍最終環節。這批太空人入隊後將與現役太空人一起進入空間站執行任務。中新社報道，林西強表示，港澳地區一直以來積極參與祖國載人航天工程，港澳科研機構的空間科學與應用項目未來有望在空間站開展研究與應用。中國首飛太空人楊利偉曾在今年兩會期間透露可能有兩名港澳太空人。

航天載人工程正推動國外航天員以及太空遊客參與空間站飛行，林西強稱不久後將迎來更多不同身分的太空人進入中國空間站。

載人月球探測工程登月階段任務在2023年正式啟動實施，總體目標是2030年前實現中國人登陸月球。任務按計劃開展，「長征十號」火箭、「夢舟」飛船、「攬月」月面著陸器、登月服等主要產品正在製造和試驗。文昌載人月球探測發射場開始建設。載人月球車和月面載荷方案向社會公開招標。

林西強說，相比空間站任務，登月太空人要能在正常與緊急情況下操作「夢舟」飛船和「攬月」著陸器，還需掌握月面進出太空艙，低重力環境下負重行走，月球車遠距離駕駛，月面鑽探、採樣和科學考察等技能。