神舟十八號今升空 80後太空人上天 在軌駐留半年 首太空試驗養魚

葉光富任指令長 曾參與神十三任務

綜合新華社等內地媒體報道，神舟十八號載人飛行任務新聞發布會昨日在甘肅酒泉衛星發射中心舉行，葉光富、李聰、李廣蘇3名太空人隔着玻璃與中外傳媒見面。曾於2021年參與神舟十三號載人飛行任務的葉光富擔任本次任務的指令長，他表示團隊已經做好充足準備，對完成任務充滿信心。首次上天的第三批太空人李廣蘇稱其主要負責空間試實驗項目。

研斑馬魚太空生態 身體透明便利觀察

這次任務是中國太空站應用與發展階段第三次載人飛行任務，也是載人航天工程第32次飛行任務。神十八乘組將利用艙內科學實驗機櫃和艙外載荷，開展近百項實驗涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域。神舟十八號將實施國內首次在軌水生生態研究項目，以斑馬魚和金魚藻為研究對象，在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，實現中國在太空培養脊椎動物的突破。斑馬魚基因與人類高度相似，具有極高的研究價值。斑馬魚體型較小，長度只有3至4厘米，同時繁殖能力強。另外斑馬魚身體透明的特點便於太空人觀察。

將出艙兩三次 擬10月下旬返回

中國載人航天工程新聞發言人、辦公室副主任林西強在新聞發布會上介紹，空間站任務進入常態化值守後，神舟十八號太空人乘組駐留期間，將按計劃安裝空間站空間碎片防護裝置、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務，展開科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，將進一步提升空間站運行效率，持續發揮綜合應用效益。3人預計在空間站值守半年，期間將出艙兩三次，也會迎接天舟八號貨運飛船和神舟十九號載人飛船，計劃10月下旬返回地面。

神舟十七號於2023年10月26日發射升空，湯洪波、唐勝傑、江新林3名太空人成為第二批進入空間站的太空人，與神舟十六號乘組完成交接，共展開了84項空間應用在軌實驗。林西強表示，目前空間站各項在軌工作進展順利，3人狀態良好，計劃4月30日返回內蒙古東風著陸場。

執行發射任務的長征二號F遙十八運載火箭昨下午按計劃完成推進劑加注，目前酒泉衛星發射中心載人航天發射場已經準備就緒，完成了航天員乘組相關物品裝船，以及飛船發射狀態的設置和確認。

4月24日是第九個「中國航天日」，紀念中國首顆人造地球衛星「東方紅一號」54年前在酒泉成功發射。