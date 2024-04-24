洪水下撞九江大橋 船沉4失蹤 另7人獲救 初步判定橋樑安全

初步調查西江洪水致操作不當

據現場影片顯示，事發時已深夜，江面上一艘船體傾斜着沉入水中，在河面激起巨大水花。約12秒後，船體完全沒入水中。

綜合內媒報道，佛山市南海區海事處長詹前賞昨指出，載有4907噸卷鋼的福州籍海船「新融海1」4月22號晚8時44分從江門鶴山起錨，開往福州；9時20分，該船行經九江大橋水域，船體的左側擦碰到九江大橋的防撞橋墩，11時40分在西江擔桿洲沉沒。4名失蹤者身分是輪機師、廚師、船員和大副。

詹前賞說，據初步調查，該船穿過九江大橋下行航孔時，可能受西江洪水影響、操作失當，擦碰橋墩後導致貨艙進水。該船自行在擔桿洲尾搶灘座淺（刻意讓船隻底部接觸河牀海牀），可能由於座淺位置選擇不當而沉沒。

貨艙進水 座淺自救失敗

佛山、江門公安及省、市海事部門派出300多人搜救，事發水域暫時封航，到昨傍晚6時通航。至於大橋情况，廣東省公路設計院總工程師孫向東表示，初步查勘顯示，除主墩承台側面有明顯擦痕外，主橋主墩和其他構建整體狀况較良好，初步判定橋樑是安全狀態。

2007年曾撞斷橋 4車落水9死

這是珠江流域近期發生第二宗船橋碰撞事故。2月22日清晨，廣州南沙瀝心沙大橋被一艘空載貨櫃船撞擊橋墩，橋面斷裂致4輛車與1輛電單車落水，釀成5死2傷。而「九江大橋」亦並非第一次被撞，2007年6月汛期時，一艘運砂船撞擊九江大橋橋墩，致橋面垮塌，4車落水，9人身亡；2年後修復通車。不過運砂船船主堅稱沒撞斷橋，是橋面垮塌砸中其運砂船。

九江大橋位於佛山市南海區九江鎮與江門市鶴山市傑洲之間，佛山海事局去年通報，大橋2023年12月11日至2024年6月30日進行通航孔防撞加固工程。

自4月19日開始，南方多地出現強降雨天氣，西江、北江水位上漲，北江已發生今年第二號洪水。