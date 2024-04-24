婁燁武漢封城新片 康城特別展映

據英國媒體「Screen Daily」報道，《一部未完成的電影》將於下月的康城影展首映，並公開首張劇照。婁燁在2020年1月與團隊在武漢相聚，打算重啓拍攝10年前中斷的某部作品，未料遇上新冠疫情爆發，婁燁用鏡頭記錄封城經歷。監製菲臘‧波伯（Philippe Bober）形容電影是婁燁拍過最有個人風格的作品，是「一部影像日誌和一個知識分子的宣誓」，從內部觀察中國新近歷史。

婁燁再有作品參加康城影展獲內地影迷關注，有影迷對作品未能入圍主競賽單元感到可惜，亦有影迷認為題材敏感可能導致影片獲安排特別展映，有影迷則關心影片是否獲得「龍標」（內地有關部門審查通過）。

婁燁是內地第六代導演的代表人物之一，2000年凴《蘇州河》獲鹿特丹影展金虎獎開始嶄露頭角，但因未經當局審查就參加國外影展遭禁影兩年；2006年攜《頤和園》出戰康城，因含有裸露鏡頭、劇情涉及「六四」再被當局封殺5年。婁燁不顧禁令在2009年偷拍完成《春風沉醉的夜晚》殺入康城影展正式競賽單元。而《風中有朵雨做的云》因涉廣州冼村拆遷，歷時兩年才獲當局批准公映。