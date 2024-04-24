明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

婁燁武漢封城新片 康城特別展映

【明報專訊】康城影展周一（22日）補錄一批參展影片，中國獨立導演婁燁執導的《一部未完成的電影》（An Unfinished Film）入選特別展映單元。

據英國媒體「Screen Daily」報道，《一部未完成的電影》將於下月的康城影展首映，並公開首張劇照。婁燁在2020年1月與團隊在武漢相聚，打算重啓拍攝10年前中斷的某部作品，未料遇上新冠疫情爆發，婁燁用鏡頭記錄封城經歷。監製菲臘‧波伯（Philippe Bober）形容電影是婁燁拍過最有個人風格的作品，是「一部影像日誌和一個知識分子的宣誓」，從內部觀察中國新近歷史。

婁燁再有作品參加康城影展獲內地影迷關注，有影迷對作品未能入圍主競賽單元感到可惜，亦有影迷認為題材敏感可能導致影片獲安排特別展映，有影迷則關心影片是否獲得「龍標」（內地有關部門審查通過）。

婁燁是內地第六代導演的代表人物之一，2000年凴《蘇州河》獲鹿特丹影展金虎獎開始嶄露頭角，但因未經當局審查就參加國外影展遭禁影兩年；2006年攜《頤和園》出戰康城，因含有裸露鏡頭、劇情涉及「六四」再被當局封殺5年。婁燁不顧禁令在2009年偷拍完成《春風沉醉的夜晚》殺入康城影展正式競賽單元。而《風中有朵雨做的云》因涉廣州冼村拆遷，歷時兩年才獲當局批准公映。

相關字詞﹕封城 武漢疫情 審查制度 獨立電影 婁燁 康城影展

上 / 下一篇新聞