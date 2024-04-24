重慶調研 主持西部大開發座談 習：打造旅遊等服務業成支柱產業

李強蔡奇丁薛祥出席

新華社報道，國務院總理李強、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥等政治局常委出席座談會，國家發改委主任鄭柵潔和重慶、四川、陝西、新疆等省市區黨委書記匯報工作。

習近平指出，中共中央對新時代推進西部大開發形成新格局作出部署5年來，西部地區發展仍面臨不少困難和挑戰，要切實研究解決。他強調，要提高西部地區對內對外開放水平，大力推進西部陸海新通道建設，推動沿線地區開發開放，深度融入共建「一帶一路」。

興邊富民 加強邊境基建

針對西部邊疆發展，習近平表示，深入推進新時代興邊富民行動，加強邊境地區基礎設施和公共服務設施建設，發展邊境旅遊等產業；完善沿邊地區各類產業園區、邊境經濟合作區、跨境經濟合作區佈局，推動自貿試驗區高質量發展。他還提到，要堅持鑄牢中華民族共同體意識，切實維護民族團結和邊疆穩定；民族地區要把鑄牢中華民族共同體意識貫徹到發展的全過程和各方面，全面準確貫徹黨的民族政策，加快建設互嵌式社會結構和社區環境，促進各族群眾交往交流交融。

習近平22日至23日在重慶市考察調研，其間視察了西部陸海新通道運營調度中心，到重慶鐵路口岸參觀貨櫃鐵路站，了解當地加快建設西部陸海新通道情况。