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美擬制裁華銀行 斷全球金融體系連結阻援俄

【明報專訊】布林肯訪華前夕，美國《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士報道，美國正在研擬制裁措施，以切斷中國部分銀行與全球金融體系的連結，華府官員希望藉此阻止北京對俄羅斯軍事生產的商業支援。中國外交部昨回應稱，中方正當權益不容侵犯。

中方：正當權益不容侵犯

報道稱，制裁措施是為了增加布林肯訪華的籌碼。美國官員希望一些中國銀行因可能失去取得美元的渠道、以及與歐洲貿易關係惡化的風險，從而說服北京當局改變其立場。報道又指，若外交手段無法說服北京限制其向俄出口，對銀行實施制裁是一種升級選擇。

外交部發言人汪文斌對此表示，美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常的經貿往來無端指摘，這種做法極其虛偽，也十分不負責任，中方對此堅決反對。汪文斌強調，中方在平等互利基礎上，同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常經貿往來的權利，不容干擾和破壞，中方正當權益不容侵犯，「我們將堅定捍衛自身合法權益」。

另據美國之音報道，美國國務院22日發布2023年《各國人權實踐報告》，點名中國針對新疆維吾爾穆斯林等群體進行「種族滅絕和反人類暴行」。報告也對香港人權問題提出關切，稱中國政府在2023年「繼續剝奪香港的政治自由和自治權」。布林肯亦在序言中批評新疆人權狀况。汪文斌稱中方堅決反對美方「人權報告」涉華內容。

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