布林肯今訪華 京聚焦5目標劃紅線 外交部批美「產能過剩論」藏打壓禍心

外交部主理微信公眾號「寬廣太平洋」昨披露，外交部北美大洋洲司（美大司）負責人在吹風會表示，布林肯訪華一事是美國總統拜登4月2日與國家主席習近平通話時主動提出。該負責人稱當前「美方頑固推進遏華戰略，不斷採取干涉中國內政、抹黑中國形象、損害中方利益的錯誤言行」，中方堅決反對反制。

管控台海南海等分歧 提明確要求

針對布林肯此行，中方聚焦「樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作、共同承擔大國責任」五大目標。美大司負責人重點介紹「有效管控分歧」，闡述其中的台灣、經貿科技打壓、南海和芬太尼等問題分歧。負責人重申台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，敦促美方停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國的和平統一。同時，中方堅決反對美方插手南海問題，挑撥中國和東盟關係。

「美方拋出的所謂『中國產能過剩論』，看似是經濟概念，實質是虛假敘事，背後包藏的是遏制打壓中國產業發展的禍心，旨在為本國謀求更有利競爭地位和市場優勢，是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。」美大司負責人正告美方「打壓中國科技就是遏制中國高質量發展，剝奪中國人民的正當發展權利」，中方必將堅決應對。

美大司負責人重申涉疆、涉藏、涉港問題都是中國內政，與所謂人權無關，美方不得以人權為借口干涉中國內政。

同擔大國責任 別把烏戰變中美問題

至於共同承擔大國責任，美大司負責人提到，美方應和其他成員國一道，推動盡快在加沙地區實現全面停火，中方將就此向美方提出明確要求。同時，美方須切實反思自身在烏克蘭危機應當承擔的責任，不得攻擊抹黑中俄正常的國家關係；美方應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁。負責人稱「烏克蘭問題不是中美之間的問題，美方也不要把它變成中美之間的問題」。

內地《環球時報》亦針對布林肯此行發表評論文章，稱想提前給美方打一打「預防針」，千萬不要抱着任何「壓服中國」的心理訪問，這樣做只會對雙方溝通產生負面效果。

美方官員日前召開簡報會，指布林肯將在中國談南海、台海局勢、中國不公平貿易、打擊芬太尼，以及勿向俄羅斯出口武器。外媒認為，由於中美各持己見且歧見已深，布林肯此訪很難在中美關係上取得具體突破。

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