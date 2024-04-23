吉林國企改革 目標兩三年資產增半

增科創能力 合併重組企業

據「中國網」報道，胡玉亭表示，吉林國有資本將投入新能源、新材料、大數據等戰略性新興產業，與農業、旅遊等優勢產業，以及基礎、保障類民生領域，並對企業進行專業化整合。

同時，當局將增強國有企業的科技創新引領力，支持國企牽頭，「產學研用」結合，組建創新聯合體，建立科技成果轉化平台，拓展應用場景。

此外胡表示，將完善國企治理體系，增強核心競爭力；改革國企監管考核機制，推行企業領導任期目標責任制；精簡企業層級，優化股權結構；提升治理效能，改善經營效率。目前省屬一級企業由「小而散」的66戶整合重組為「大而強」的12戶，減少81.8%。企業的層級由5級壓縮到3級，全級次企業戶數由826間減少至542間，減少34.4%。胡玉亭稱，吉林國企改革深化提升行動正在全面展開，相信幾年內吉林的國企必將「重振雄風」。