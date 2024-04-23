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明代「珍品」失竊 比利時博物館：有針對性

【明報專訊】比利時瑪麗蒙皇家博物館周日（21日）通報，該館所藏明代魚藻紋蓋罐失竊，目前正調查案件。瑪麗蒙皇家博物館館長理查德．維米爾斯（Richard Veymiers）認為，很可能是針對性盜竊，他已向國際刑警組織報告，希望盡快找回失竊藏品。

據比利時《晚報》報道，館方周日在社交媒體發文，附有該藏品圖片，表示案件發生在當地時間當日凌晨。事後警方趕往現場調查。

瑪麗蒙皇家博物館表示，3名賊人闖入博物館，偷走該「無價之寶」。被盜藏品為16世紀的明朝魚藻紋蓋罐。比利時煤炭大亨哈烏勒．瓦洛克（Raoul Warocque）1912年到訪中國後購得該蓋罐。比利時法語區廣播電視台（RTBF）稱，它被視為比利時瓦隆–布魯塞爾大區聯盟收藏的「稀世珍品」，價值不可估量。

港曾拍賣類近蓋罐 兩億成交

翻查公開資料，2017年11月，佳士得（香港）曾拍賣過一隻類似的明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐，成交價逾2.1億港元。

館長維米爾斯稱，賊人5至6分鐘內就完事，很可能為針對性盜竊。他強調，事發時博物館所有安全程序均正常生效，警報響起，攝像機拍到一系列圖像。

瑪麗蒙皇家博物館位於比利時西南部的埃諾省，坐落在一個公園。博物館官網顯示，館內藏品多為瓦洛克生前的私人藏品。

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