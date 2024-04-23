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晤柬副揆 王毅：共打擊網賭電騙

【明報專訊】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨在金邊與柬埔寨副首相孫占托，共同主持中柬政府間協調委員會第七次會議，雙方全面梳理新版「構建中柬命運共同體行動計劃」執行情况，總結合作進展，就下階段方向達成廣泛共識。雙方同意發揮中柬政府間協調委員會的統籌協調作用，持續促進高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體建設。

新華社報道，王毅表示，中柬是「守望相助、患難與共的鐵桿朋友」。中柬要以落實「構建雙邊命運共同體新版行動計劃」為主線，弘揚傳統友好，鞏固政治互信，深化全面合作，充實中柬「鑽石六邊」架構內涵，推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，共同建設高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體，為推動構建人類命運共同體注入新動力，作示範表率。

孫占托表示，此次會議是柬新政府成立後舉行的首次政府間協調委員會會議，也是柬中雙方制定「構建雙邊命運共同體新版行動計劃」後舉行的首次會議，具有重要意義。

簽基建農業檢疫合作協議

雙方就密切高層交往、深化治國理政經驗交流、推動共建「一帶一路」倡議，以及柬埔寨「五角戰略」對接等達成一系列共識。會後，王毅和孫占托見證簽署基礎設施、農業規劃、檢驗檢疫等領域雙邊合作文件，出席《真臘風土記》（元代官員周達觀記錄吳哥王朝的遊記）柬文版發布和柬埔寨椰子輸華儀式。

柬埔寨國王西哈莫尼周日（21日）在金邊會見王毅。西哈莫尼請王毅轉達太后和他本人對習近平和彭麗媛的問候。西哈莫尼表示，衷心感謝中方為柬埔寨經濟社會發展提供無私支持，為柬中命運共同體建設提供強大動力。

同日，王毅在金邊與柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達舉行會談。王毅提到，中方願與柬方一道共同打擊網賭電騙、人口販賣等違法活動，根除相關犯罪團伙。

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