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美菲軍演史上最大 鄰近南海台灣

【明報專訊】中國舉行西太平洋海軍論壇年會的同時，美菲同日舉辦史上最大規模的「肩並肩」（Balikatan）軍演，軍演將次於菲律賓領海外區域進行，集中在菲律賓北部和西部，因靠近南海和台灣的潛在衝突地點而備受矚目。

中央社報道，美菲此次演習將持續至下月10日，兩國共有16,700名軍人參加，另有澳洲國防軍和法國海軍一艘巡防艦參與，規模超越歷年。他們將參加海上安全、空中和導彈防禦、動態導彈打擊、網絡防禦和信息作戰等方面的訓練。軍演菲方指揮官利庫丁尼（Marvin L. Licudine）表示，本次軍演中，菲美特種部隊將在呂宋島北部、尤其是巴丹群島舉行奪島演習。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）開幕致辭表示，美國和菲律賓身為沿海國家，「為應對威脅我們地區和平安全的複雜挑戰，我們了解海上合作的重要性」。他表示，「透過全面群島防衛概念，我們旨在加強防務能力合作與軍事合作，為協助子孫後代建立一個更安全的全球社會發揮重要作用」。

此次軍演在中菲持續海上衝突的背景下舉行，軍演地點靠近潛在衝突地點台灣和南海，外媒稱演習「劍指中國」。近百名媒體記者昨採訪軍演開幕式，擠滿會場。

菲稱不知仁愛礁協議 京批違諾

另據內地「環球網」報道，昨外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應菲律賓國家安全顧問阿諾有關聲明，稱「本屆政府不知悉菲中之間存在任何有關仁愛礁的秘密或君子協議」時表示，中菲曾就妥善處理仁愛礁局勢達成共識，這是不爭的事實，可透過菲媒報道、前政府官員表態及中菲處理仁愛礁問題的過程驗證。

汪文斌表示，菲方對此一再矢口否認，「我們不知道菲方到底擔心什麼？又試圖掩蓋什麼？」他警告，「違背承諾，一再挑釁，只會升高局勢，終將殃及對方自身」。

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