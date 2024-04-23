西太海軍論壇開幕 菲律賓缺席 張又俠稱海洋非武力競技場 暗批美圍堵損和平

新華社報道，張又俠致辭時不指名批評美方。他說，應堅決摒棄冷戰思維，強權政治也不得人心；追求絕對安全，部署零和博弈，熱中拉幫結派，尤其在海上圍堵遏制、島鏈封鎖，只會讓世界陷入撕裂動盪旋渦。他表示，中國人民崇尚和平，無意跟任何國家打冷戰熱戰，但領土主權不容侵犯，核心利益不容挑戰，「我們不惹事，也絕不怕事」，中國軍隊將堅決捍衛祖國統一和國家利益。

張還表示，部分地區戰事蔓延，不斷激化新舊矛盾，惡化安全形勢；衝突方應保持理智、理性克制，其他方也不應渲染對抗，拱火澆油，應共同為局勢降溫創造條件。他稱，太平洋夠大，完全容得下太平洋各國，海洋不應是各國炫耀武力、推行炮艦外交的競技場，而應成為和平共處、增進共同利益的舞台。

張又俠警告稱，中國一貫堅持與直接當事國友好協商，解決海上爭端，但不容許善意被濫用，不接受國際法被歪曲，對蓄意侵權將依法維權，對無理挑釁將堅決據理反制。

29國與會 美盼高層海軍增合作

解放軍海軍司令胡中明亦出席論壇。美國太平洋艦隊司令克勒（Stephen Koehler）在介紹環節發言表示，感謝胡中明與中國海軍的努力，讓這次年會籌辦良好，這是非常重要的平台，能讓高層海軍交流與合作。

西太平洋海軍論壇年會始於1988年，今年是中國海軍繼2014年後再次承辦，出席的外國代表包括美國、英國、澳洲、柬埔寨、智利、法國、印度、印尼、日本、韓國、俄羅斯、巴基斯坦等29個國家的海軍或海上防衛部門代表團。今年主題為「命運與共的海洋」，聚焦建立一套避免無人機於海上碰撞的架構。

《環球時報》報道，俄方由新任命的海軍總司令莫伊謝耶夫（Alexander Moiseyev）出席。不過同為西太平洋海軍論壇成員國的菲律賓今年未派代表赴中國參會。中國海軍研究院大校梁巍對此表示，中國是這次論壇主辦國，向所有成員國與觀察員國發出邀請，不清楚菲律賓未與會原因。

專家指菲自相矛盾 料炒作受害

中國海軍軍事專家張軍社稱，菲律賓在南海滋事挑釁，一貫偽裝成受害者，以此博得國際社會同情，「因此不排除菲律賓故意缺席此次西太平洋海軍論壇是希望繼續製造話題，吸引國際社會關注，並攪局論壇」。他並說，菲律賓缺席，不僅減少與包括中國海軍在內的各國海軍交流機會，同時也與菲方一直以來宣揚的國際規則和海洋秩序相矛盾。

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