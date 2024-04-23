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滬律師籲同行性感直播搵外快惹議 「月薪5000」 業界：年輕律師大城市生存壓力大

【明報專訊】上海一名「90後」董姓女律師在網上稱「做律師月入5000元（人民幣，下同），網絡直播收入2萬元」，建議其他律師做「擦邊」（帶有性暗示的）直播。事件近日引發熱議，董女所在律師事務所表示已對其批評教育但不會開除。上海市律師協會則表示，律協已關注到該情况，目前正在核實。

綜合「澎湃新聞」等內媒報道，有陝西網民13日在社交平台「小紅書」發帖感嘆做律師收入不佳，用戶「是小冰心啊」評論稱「去做擦邊直播吧，我律師收入月入5k（5000元）直播收入月入2w（2萬元）左右，沒有直播我在上海活不下去」，隨後網民發現在短片平台「抖音」和「嗶哩嗶哩」有同名博主，出鏡是同一年輕女子，自稱「董律師」，發布影片以性感舞蹈開頭、結尾，內容則以討論法律問題、普及法律知識為主。

董女此言引發網絡熱議，一些網民認為此番言論有損律師的職業形象。董女則發帖道歉並解釋稱當時只是開玩笑，作為一個青年律師對收入感到焦慮，為了吸引觀衆會在「普法」前後加入舞蹈影片，以後不會再做。

上海光大律師事務所高級合伙人吳海認為年輕律師的收入偏低是行業普遍現象，在上海月入5000元足夠溫飽，提升收入要看個人努力，同時透露有同行抱怨「我們這些老老實實只想以專業吃飯的女律師無辜遭殃」。上海段和段律師事務所高級合伙人王盈稱，年輕律師在大城市生存壓力大，面臨着要麼開展副業要麼轉行的窘境，呼籲律師事務所適當給予補助。

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