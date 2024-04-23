廣東暴雨4死10失蹤 11萬人受災 清遠內澇700學生困宿舍獲救 英德市沿江房屋多淹

廣東自16日出現4月以來最強的降雨，北江幹流發生今年第2號洪水，粵北、珠三角多地出現內澇、山洪、泥石流、山體滑坡等。截至20日，樂昌、乳源、韶關、始興等站點的累計降雨量已打破整個4月紀錄。截至昨下午，全廣東有8條河流、20個水文站超過警戒水位。

綜合新華社等內地媒體報道，肇慶有3人因暴雨受困死亡，遺體之後被當局發現。有一名在韶關參與救災救援人員死亡。10名失蹤者仍在搜救中，主要集中在韶關及清遠，北江幹支流受強降雨影響全線上漲，多個水文站水位超過警戒線。

珠江流域北江第2號洪水洪峰在21日傍晚流經清遠英德，當地降雨目前已明顯減弱，但水位至昨日依然非常高，沿江大量房屋仍淹沒水中。有當地村民表示本月已遭遇兩次洪災。

韶關江灣鎮受暴雨影響，通往鎮上的道路仍被阻斷，一度中斷的通訊與電力於21日晚逐步恢復，解除失聯狀態。韶關當局昨稱，已有救援隊伍徒步進入江灣鎮緊急救援，尚未掌握前方最新情况。

廣東清遠市陽山中學20日晚出現內澇，逾700名學生被困宿舍，經過近7小時救援，被橡皮艇轉送到安全地帶。

江南華南續暴雨 北江料現特大洪水

據氣象、水文部門預測，江南、華南強降雨仍將繼續，西江中下游幹流及其支流柳江、桂江、賀江，北江幹流和部分支流將繼續上漲，北江可能發生特大洪水。截至22日早上7時，廣東省共有44個預警信號。

國家防總辦公室、應急管理部昨組織中國氣象局、水利部、自然資源部等部門開展聯合會商指出，華南、江南本輪降雨過程趨於減弱，但後期南方地區降水依然較多，局部地區降雨強度較大，受暴雨洪水疊加效應影響，江河洪水、山洪和地質災害、城市內澇等風險突出，防汛抗洪形勢依然嚴峻。