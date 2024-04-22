海軍成立75周年 潛艇學院首向外媒開放

中國人民解放軍海軍成立75周年之際，海軍有6艘艦艇在青島港3號碼頭和青島奧帆中心碼頭供市民參觀。慶祝活動自上周六（20日）至周三（24日）在內地多個城市舉行。據中央社報道，海軍首次向外媒開放海軍潛艇學院參觀。參觀時，海軍安排高年級學員操演「渡海登島四百米障礙」。

被問及操練是否針對台灣，解放軍教官回應稱，這是為提升學員的綜合質素與能力，培養戰鬥作風，「我們不針對任何目標」，「不針對任何地域」。

5年前解放軍海軍成立70年時，曾有台媒前往潛艇學院採訪參觀。今年軍方主要向外媒及港澳台媒體開放集體參觀，涵蓋學院的綜合閱覽室、電子閱覽室、宿舍、學員俱樂部、體育室、操練教室等地，過程約近兩小時。

俄海軍總司令訪華 盼加強合作

另據「俄羅斯衛星通訊社」報道，俄羅斯海軍總司令莫伊謝耶夫海軍上將上周六開始訪問中國。莫伊謝耶夫和俄羅斯軍事代表團將參加青島今明舉行的「第19屆西太平洋海軍論壇年會」。

俄國防部指出，俄軍代表團將訪華至周四（25日），這將是「加強和發展俄羅斯海軍與中國海軍之間合作的又一實際步驟」。