體壇商戰損公平 公眾憂淪資本遊戲 業界指贊助商握跑手參賽權 田協擬管馬拉松競爭

上周日的北京半馬成為熱話，皆因比賽最後時刻3名非洲跑手「禮讓」助何杰奪冠過於明顯。事後組委會調查證實「放水」，幾名非洲跑手為贊助商特步請來幫助何杰出彩的「保鏢」，因此公衆部分怒火，發泄在這間運動裝備製造商上。

簽約特步對家 精英跑手參賽被拒

特步成為衆矢之的，還與賽前另一宗爭議密不可分。內地頂尖長跑選手賈俄仁加通過北京半馬其他贊助商獲取參賽名額，但開賽前兩日被取消資格，組委會事後發聲明表示事因「競爭品牌」。賈俄仁加曾獲上海、廣州馬拉松冠軍，也曾在訓練打破國內半馬紀錄，不少人認為特步擔心賈俄仁加風頭蓋過何杰，故拒絕他參賽。

賈俄仁加今年2月底剛成為「民族品牌」中喬體育的全球代言人。特步不欲被喬丹打敗，喬丹同樣也不想被其他運動品牌打敗。本月初蘭州馬拉松公布報名抽籤結果，曾是國內「長跑一哥」的管油勝感嘆：「就這種大型馬拉松而言，如果沒有直通政策，精英選手幾乎都中不了籤。」隨後陸續有名將發帖，稱落選蘭州馬拉松，網民發現這些選手均非賽事贊助商喬丹旗下選手。

《新京報》援引馬拉松行業資深人士表示，國內不少賽事傾向優先邀請贊助商簽約選手，最大程度保證贊助商利益。管油勝後來改稱自己「運氣不佳」，又稱相信蘭州馬拉松公平公正，只希望賽會設立機制，為精英運動員提供參賽渠道。

中國田協在北京半馬「造馬」風波後開會稱，賽事組織和管理問題引發社會關注，提出盡快規管路跑賽事商業競爭，加強對路跑賽事關鍵環節的風險預判，針對制定應對預案。

何杰責任惹議 影響奧運參賽資格

賽事主辦方取消3名外援成績的做法獲普遍接受，但不少網民稱無法理解為何何杰的冠軍亦被褫奪。安排配速員提升成績，常見於長跑比賽，亦獲中國田協認可。3名非洲選手簽約特步擔任配速員，目前未知簽約價格，另外他們穿特步服裝及跑鞋出賽有否「出場費」亦不得而知。不過按行規，對比北京半馬冠亞季軍分別4萬、3萬、2萬元（人民幣，下同）獎金，當「特邀配速員」收入肯定更多。

而即便何杰自行請幫手也無可厚非。有媒體評論，目前沒有任何證據表明何杰賽前得知特步為其安排配速員，自然談不上合謀操縱賽果，而特步是馬拉松「常客」，2007年起累計贊助過千場，對各大賽事影響力顯而易見。

亦有部分網民認為何杰也需為事件負責，質疑他身為職業選手，不可能毫無察覺身旁3名對手的異狀。何杰賽後表現如常，接受傳媒採訪時稱「讓世界看到我們中國速度」。事件發酵後，他稱一旦上場，「職業素養不允許我退賽」，自己也是受害者。何是否知情，將令外界對其體育道德的評判截然不同，目前國際田聯已表達關注，後續關乎何能否出戰3個月後的巴黎奧運。

民間熱議的另一個焦點同樣值得探討，何杰表露無遺的民族自豪感，以及特步宣傳中隨處可見的中國元素，在國內本來大有市場，在本次事件卻成為特步對何杰，甚至對「民族」的羞辱——「中國一哥」想破半馬紀錄奪冠竟需靠外國人幫助。何杰雖然以1小時3分44秒奪冠，無法打破國內半馬紀錄（1小時1分58秒），與2023北京半馬男子冠軍成績59分37秒（肯尼亞選手基魯伊）有更大差距。

品牌打「愛國牌」 反掀民族主義反思

內地民衆收入水平和生活質素近年急速提升，不論出於健康、休閒、社交，還是更高層次的精神追求，愈來愈多人關注體育，體育產業隨之崛起，2022年總規模已達3.3萬億元。隨着產業發展，體育市場競爭愈趨激烈，包括本次風波主角特步在內的國產運動品牌，近年迎合市場，宣傳策略紛紛强調愛國與民族認同。

特步與中國田協合作在2019年推出「國人競速」激勵計劃，主打「世界級中國跑鞋」幫助中國運動員走向世界。李寧2018年攜「中國李寧」登上紐約時裝周，掀起運動服裝界「國潮」，將「中國李寧」定位高端品牌。最初靠「碰瓷」美國NBA巨星米高佐敦的中喬體育，與陝西歷史博物館聯名合作，推出以秦漢、唐宋等古代元素設計的「國風」商品。

有意見認為，以國家為單位進行競爭的奧運會期間，愛國主義和民族主義情緒以體育為載體尤其高漲。巴黎奧運百日倒數之際，中國運動品牌正摩拳擦掌。但這次事件讓民眾開始審視內地體育比賽，當中還有多少體育精神和公平競賽，有多少「民族自豪感」是造出來的。

明報記者

（中國故事）