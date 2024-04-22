明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

體壇商戰損公平 公眾憂淪資本遊戲 業界指贊助商握跑手參賽權 田協擬管馬拉松競爭

【明報專訊】北京半程馬拉松組委會上周五（19日）處罰今屆冠軍何杰和贊助商特步，「造馬」事件暫告一段落，但輿論未平，連平時不關心長跑、或是不太了解馬拉松的民眾，開始關注這項當下在內地「野蠻生長」的耐力運動，擔憂中國體育成為任由資本操弄的遊戲。

上周日的北京半馬成為熱話，皆因比賽最後時刻3名非洲跑手「禮讓」助何杰奪冠過於明顯。事後組委會調查證實「放水」，幾名非洲跑手為贊助商特步請來幫助何杰出彩的「保鏢」，因此公衆部分怒火，發泄在這間運動裝備製造商上。

簽約特步對家 精英跑手參賽被拒

特步成為衆矢之的，還與賽前另一宗爭議密不可分。內地頂尖長跑選手賈俄仁加通過北京半馬其他贊助商獲取參賽名額，但開賽前兩日被取消資格，組委會事後發聲明表示事因「競爭品牌」。賈俄仁加曾獲上海、廣州馬拉松冠軍，也曾在訓練打破國內半馬紀錄，不少人認為特步擔心賈俄仁加風頭蓋過何杰，故拒絕他參賽。

賈俄仁加今年2月底剛成為「民族品牌」中喬體育的全球代言人。特步不欲被喬丹打敗，喬丹同樣也不想被其他運動品牌打敗。本月初蘭州馬拉松公布報名抽籤結果，曾是國內「長跑一哥」的管油勝感嘆：「就這種大型馬拉松而言，如果沒有直通政策，精英選手幾乎都中不了籤。」隨後陸續有名將發帖，稱落選蘭州馬拉松，網民發現這些選手均非賽事贊助商喬丹旗下選手。

《新京報》援引馬拉松行業資深人士表示，國內不少賽事傾向優先邀請贊助商簽約選手，最大程度保證贊助商利益。管油勝後來改稱自己「運氣不佳」，又稱相信蘭州馬拉松公平公正，只希望賽會設立機制，為精英運動員提供參賽渠道。

中國田協在北京半馬「造馬」風波後開會稱，賽事組織和管理問題引發社會關注，提出盡快規管路跑賽事商業競爭，加強對路跑賽事關鍵環節的風險預判，針對制定應對預案。

何杰責任惹議 影響奧運參賽資格

賽事主辦方取消3名外援成績的做法獲普遍接受，但不少網民稱無法理解為何何杰的冠軍亦被褫奪。安排配速員提升成績，常見於長跑比賽，亦獲中國田協認可。3名非洲選手簽約特步擔任配速員，目前未知簽約價格，另外他們穿特步服裝及跑鞋出賽有否「出場費」亦不得而知。不過按行規，對比北京半馬冠亞季軍分別4萬、3萬、2萬元（人民幣，下同）獎金，當「特邀配速員」收入肯定更多。

而即便何杰自行請幫手也無可厚非。有媒體評論，目前沒有任何證據表明何杰賽前得知特步為其安排配速員，自然談不上合謀操縱賽果，而特步是馬拉松「常客」，2007年起累計贊助過千場，對各大賽事影響力顯而易見。

亦有部分網民認為何杰也需為事件負責，質疑他身為職業選手，不可能毫無察覺身旁3名對手的異狀。何杰賽後表現如常，接受傳媒採訪時稱「讓世界看到我們中國速度」。事件發酵後，他稱一旦上場，「職業素養不允許我退賽」，自己也是受害者。何是否知情，將令外界對其體育道德的評判截然不同，目前國際田聯已表達關注，後續關乎何能否出戰3個月後的巴黎奧運。

民間熱議的另一個焦點同樣值得探討，何杰表露無遺的民族自豪感，以及特步宣傳中隨處可見的中國元素，在國內本來大有市場，在本次事件卻成為特步對何杰，甚至對「民族」的羞辱——「中國一哥」想破半馬紀錄奪冠竟需靠外國人幫助。何杰雖然以1小時3分44秒奪冠，無法打破國內半馬紀錄（1小時1分58秒），與2023北京半馬男子冠軍成績59分37秒（肯尼亞選手基魯伊）有更大差距。

品牌打「愛國牌」 反掀民族主義反思

內地民衆收入水平和生活質素近年急速提升，不論出於健康、休閒、社交，還是更高層次的精神追求，愈來愈多人關注體育，體育產業隨之崛起，2022年總規模已達3.3萬億元。隨着產業發展，體育市場競爭愈趨激烈，包括本次風波主角特步在內的國產運動品牌，近年迎合市場，宣傳策略紛紛强調愛國與民族認同。

特步與中國田協合作在2019年推出「國人競速」激勵計劃，主打「世界級中國跑鞋」幫助中國運動員走向世界。李寧2018年攜「中國李寧」登上紐約時裝周，掀起運動服裝界「國潮」，將「中國李寧」定位高端品牌。最初靠「碰瓷」美國NBA巨星米高佐敦的中喬體育，與陝西歷史博物館聯名合作，推出以秦漢、唐宋等古代元素設計的「國風」商品。

有意見認為，以國家為單位進行競爭的奧運會期間，愛國主義和民族主義情緒以體育為載體尤其高漲。巴黎奧運百日倒數之際，中國運動品牌正摩拳擦掌。但這次事件讓民眾開始審視內地體育比賽，當中還有多少體育精神和公平競賽，有多少「民族自豪感」是造出來的。

明報記者

（中國故事）

上 / 下一篇新聞