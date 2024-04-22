北江洪水今「百年一遇」 從化緊急排洪

綜合「央視新聞」等內媒報道，廣東全省截至昨下午4時，共有24條河流、38個水文站超過警戒水位。根據預測，出現洪水的北江今晚8時石角水文站將達到每秒1.95萬立方米洪峰流量，接近「百年一遇」。

水利部和國家防汛總指揮部昨將廣東洪水防禦和防汛應急響應提升至Ⅲ級。珠江防總將防汛Ⅲ級應急響急提升至Ⅱ級，珠江委同步將洪水防禦Ⅲ級應急響急提升至Ⅱ級。水利部水旱災害防禦應急響應級別，從低到高分為4級：Ⅳ級、Ⅲ級、Ⅱ級和Ⅰ級。

截至昨早9時許，廣東共70個暴雨預警信號、65個雷雨大風預警信號生效。大雨下，清遠英德北江邊多個村莊被淹，水位達到一樓（內地的二樓），有4米高，不少村民都轉移到二樓（內地的三樓）。

韶關塌山泥 村民一度失聯

韶關江灣鎮多處有山泥傾瀉，6條村受影響，民眾被困，當地組織300多名救援隊員救援。許多網民貼出自己致電江灣鎮親友的紀錄，皆未接通。昨下午，「澎湃新聞」引述武江區政府辦消息，江灣鎮已恢復通訊，此前失聯是因通訊線纜中斷，目前已恢復。據南方電網廣東電網公司消息，全省因暴雨停電116萬戶，近八成用戶已恢復供電。省委書記黃坤明、省長王偉中昨赴韶關，探望受災民眾。他們在韶關召開視像調度會，連線韶關、清遠、肇慶、佛山、河源等重點地級市，實時察看道路應急搶修等工作進展，強調要發揚「不怕疲勞、連續作戰」的精神，做好防禦和緊急救援工作。

惡劣天氣下，清遠、英德等多地宣布今天停課。據廣東省氣象服務中心預測，今日廣東仍有暴雨及局部大暴雨，明日暴雨稍有間歇。不過周三（24日）晚間起，廣東又會有明顯降雨。