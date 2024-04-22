賴就職典禮 學者料美保證不提台獨

中美高級官員近來頻繁來往，但與此同時，美國正對中國海事、物流和造船業發起新的「301調查」，美總統拜登呼籲大幅提高對中國鋼鐵和鋁產品關稅，兩國諸多分歧有待管控。

專家：美最應交代菲日問題

中通社引述中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，賴清德下月20日上任，中方需知道美方會否及時約束賴清德在就職典禮的台獨言論。此外，菲律賓不斷在南海挑釁，美日菲峰會構建相互「小多邊」，澳英美三邊安全伙伴關係（AUKUS）擬拉攏日本，這些才是中國最關心、美國最應交代的議題。

「美國之音」報道，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格在美國外交政策研究所（FPRI）線上討論中稱，幾乎每次美中高級別互動時，都自然提出台灣議題。「美國一直都向北京非常清楚表示，我們政策沒改變。要能真正傳遞直接信息，我認為是非常重要。」

另據《聯合早報》引述台灣大學政治學系教授張登及分析，拜登政府基於選舉考量，必須利用5．20前台海暫時緩和，嘗試穩定、把控中美關係，因此會向北京「再保證」，有把握讓賴清德不會踩界，希望北京能了解美方在台海問題的立場。但他認為，即使美國願意向北京擔保，北京也很可能半信半疑。畢竟對北京而言，美國不論是區域圍堵或經貿制裁，都未實踐去年三藩市峰會的共識。