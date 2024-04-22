明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

布林肯周三訪華 促勿援俄軍工業 英媒：將警告停供技術物資 否則或制裁金融機構

【明報專訊】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於周三至周五（24日至26日）訪華，將重申美國對中國支援俄羅斯國防工業基地的深度關切。英國媒體指，布林肯將警告北京停止向俄羅斯輸出武器相關技術及物資，否則將採取懲罰措施。

訪滬京見王毅 未知晤習否

這次是布林肯不足一年內第二次訪華。美國國務院稱，布林肯將到訪上海和北京，其間將與中共中央政治局委員、外長王毅等高層官員會面。暫未知布林肯會否獲國家主席習近平接見。

白宮近日頻繁指控，中國對俄出售大量軍民兩用產品，而俄羅斯利用這些材料重建工業基地，並生產用於烏克蘭戰場的武器。據報布林肯訪華期間，將提出有關中國幫助俄羅斯建立國防工業基礎的關切，重點強調對歐洲安全的影響。

布林肯上周五（19日）在意大利G7峰會的記者會提到，若中國一方面聲稱希望與歐洲國家建立良好關係，就不能另一方面助長冷戰結束以來對歐洲安全的最大威脅，「中國不能兩頭討好」。

美國務院一名官員在上周五一場線上記者會表示，美國在必要時將對「嚴重危害烏克蘭和歐洲安全」的中國公司「準備採取行動」。英國《金融時報》援引消息人士稱，布林肯將告訴中方，由於北京拒絕停止向莫斯科提供晶片、巡航導彈引擎等物資，美國及盟國已日漸失去耐心，或將警告北京，若不停止向俄羅斯提供技術，美國將採取懲罰措施。

報道指，可能的手段包括制裁中國金融機構。消息人士還強調，布林肯此行所傳達的信息，將是美國向中國當面發出的「最明確警告」。

除了俄烏問題，美國還將就雙邊、地區和全球問題提出關切，包括中國產能過剩、中國人權以及不公平經貿行為等。布林肯還將呼籲北京在台灣候任總統賴清德就職典禮期間，避免採取「挑釁行動」。

籲勿「挑釁」台 聚焦落實三藩市共識

美國官員在上周舉行的吹風會指，布林肯訪華時，還將專注執行美中元首在三藩市達成的共識，推進兩國緝毒合作、提升兩軍溝通，以及就人工智能風險和安全進行對話。此次與布林肯同行的官員，包括剛從中國返美、主管亞太事務的助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國際毒品暨執法事務助卿羅賓遜（Todd Robinson）、負責網絡空間和數碼政策的無任所大使菲克（Nathaniel Fick）以及公共外交及公共事務次卿艾倫（Elizabeth Allen）。

該美國官員指，布林肯此行有三大目標，即在關鍵議題取得進展，就雙邊、區域和全球議題明確直接表達關切，以及負責任地管控競爭，以免導致誤判或引發衝突。

布林肯訪華前，美國財長耶倫、美國務院亞太助理國務卿康達等人已接連訪華；另有中美防長通話、中美文化部門高官會晤，顯示中美從國防、財政到文化等各領域官員正密切互動。據彭博社報道，一名美國官員表示，未來幾個月將有更多中美高級別會議。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞