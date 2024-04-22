布林肯周三訪華 促勿援俄軍工業 英媒：將警告停供技術物資 否則或制裁金融機構

訪滬京見王毅 未知晤習否

這次是布林肯不足一年內第二次訪華。美國國務院稱，布林肯將到訪上海和北京，其間將與中共中央政治局委員、外長王毅等高層官員會面。暫未知布林肯會否獲國家主席習近平接見。

白宮近日頻繁指控，中國對俄出售大量軍民兩用產品，而俄羅斯利用這些材料重建工業基地，並生產用於烏克蘭戰場的武器。據報布林肯訪華期間，將提出有關中國幫助俄羅斯建立國防工業基礎的關切，重點強調對歐洲安全的影響。

布林肯上周五（19日）在意大利G7峰會的記者會提到，若中國一方面聲稱希望與歐洲國家建立良好關係，就不能另一方面助長冷戰結束以來對歐洲安全的最大威脅，「中國不能兩頭討好」。

美國務院一名官員在上周五一場線上記者會表示，美國在必要時將對「嚴重危害烏克蘭和歐洲安全」的中國公司「準備採取行動」。英國《金融時報》援引消息人士稱，布林肯將告訴中方，由於北京拒絕停止向莫斯科提供晶片、巡航導彈引擎等物資，美國及盟國已日漸失去耐心，或將警告北京，若不停止向俄羅斯提供技術，美國將採取懲罰措施。

報道指，可能的手段包括制裁中國金融機構。消息人士還強調，布林肯此行所傳達的信息，將是美國向中國當面發出的「最明確警告」。

除了俄烏問題，美國還將就雙邊、地區和全球問題提出關切，包括中國產能過剩、中國人權以及不公平經貿行為等。布林肯還將呼籲北京在台灣候任總統賴清德就職典禮期間，避免採取「挑釁行動」。

籲勿「挑釁」台 聚焦落實三藩市共識

美國官員在上周舉行的吹風會指，布林肯訪華時，還將專注執行美中元首在三藩市達成的共識，推進兩國緝毒合作、提升兩軍溝通，以及就人工智能風險和安全進行對話。此次與布林肯同行的官員，包括剛從中國返美、主管亞太事務的助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國際毒品暨執法事務助卿羅賓遜（Todd Robinson）、負責網絡空間和數碼政策的無任所大使菲克（Nathaniel Fick）以及公共外交及公共事務次卿艾倫（Elizabeth Allen）。

該美國官員指，布林肯此行有三大目標，即在關鍵議題取得進展，就雙邊、區域和全球議題明確直接表達關切，以及負責任地管控競爭，以免導致誤判或引發衝突。

布林肯訪華前，美國財長耶倫、美國務院亞太助理國務卿康達等人已接連訪華；另有中美防長通話、中美文化部門高官會晤，顯示中美從國防、財政到文化等各領域官員正密切互動。據彭博社報道，一名美國官員表示，未來幾個月將有更多中美高級別會議。

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