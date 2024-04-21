青海禁種人工冬蟲夏草 野生主產地 指外來入侵物種

據青海省海北州剛察縣政府網站近日發布消息，剛察縣自然資源和林草局發布《關於在剛察縣境內禁止開展人工冬蟲夏草種植活動的通告》，人工繁育品冬蟲夏草已進入青海省冬蟲夏草交易市場，該人工蟲草繁育品以小金蝠蛾（Thitarodes Xiaojinensis）為寄主昆蟲。小金蝠蛾這一寄主昆蟲在青海省無野外原始分佈，屬於外來入侵物種。

通告中提到，為保護青海省冬蟲夏草特有種質資源和農牧民群眾的利益，防止外來物種入侵風險，未經批准，禁止在剛察縣境內開展非青海省分佈的冬蟲夏草寄主昆蟲的野外人工種植活動。一經發現，將根據《野生動物保護法》等法規嚴肅處理。除了剛察縣，同省的海東市民和縣林草局、海西州林草局、海南州興海縣、貴南縣自然資源和林業草原局等近日已發布內容基本相同的通告。

同省多地齊示警 稱保護農牧民利益

冬蟲夏草是由海拔3600米以上高原的蟲草屬真菌侵染蝙蝠蛾科的幼蟲後，在蟲體內不斷生長發育，次年夏季形成子實體（俗稱草），外觀形似植物。這種蟲與草的複合體稱為「冬蟲夏草」。分佈於中國的西藏、青海、四川、雲南以及尼泊爾、印度、不丹等部分靠近喜馬拉雅山南麓的地區。

野生蟲草是國家二級保護物種，近年面臨多重困境，包括全球氣溫上升、雪線上移，導致蟲草生存區域減少；還有採挖過度，對蟲草產地保護力度不夠等問題。西藏、青海等地野生蟲草近年來呈現明顯的萎縮趨勢，同時也令野生冬蟲夏草價格愈來愈昂貴。去年夏天，據青海玉樹州玉樹市西杭野生冬蟲夏草交易市場的數據，品質上乘的蟲草（每公斤2000條）乾草每公斤21萬元（人民幣，下同）。在2012年，售價約8萬元。

「澎湃新聞」指出，目前市場上至少有一種人工栽培的蟲草，也稱蛹蟲草或稱北冬蟲夏草，與冬蟲夏草同屬，自然條件下常以幼蟲或蛹為寄主，主要分佈在中國東北長白山地區。此前已有報道平原地帶的浙江省磐安就有人工種植。

人工蟲草價低 市場有冒充野生牟利

由於人工培植蟲草成本低，利潤空間大，價格遠低於野生冬蟲夏草。市面上有部分經營者為低價搶佔市場，用人工培植蟲草冒充野生蟲草牟利。有評論認為，且勿論兩者滋補效能分別，人工培植蟲草入市後受到傳統供應鏈及利益方的抵制並不奇怪。