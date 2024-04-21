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陸徵台聚碳酸酯反傾銷稅

【明報專訊】大陸商務部公告對原產於台灣的進口聚碳酸酯反傾銷做出最終裁定，認定被調查產品存在傾銷，並從昨（20日）起徵收反傾銷稅，為期5年。有學者指此舉是對台灣賴清德政府5‧20上台前的「壓力測試」。

學者：對賴清德政府「壓力測試」

聚碳酸酯為《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早收清單小項之一。台灣2024大選前，大陸商務部決定進行反傾銷立案調查。昨公告調查機關最終認定，被調查產品存在傾銷，大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。徵稅標準包含台化公司9.0%；台灣出光石化9.0%；奇美公司12.2%；奇菱科技12.2%；其他台灣公司22.4%。聚碳酸酯用於電子電器、汽車、醫療器械等諸多領域。

中央社引述中華亞太菁英交流協會成員王智盛指出，去年大陸將反傾銷立案調查期限延長至今年5月29日，外界就已預料5月20日是一個重要時間點。他分析，北京現在的做法是「棒子與胡蘿蔔交叉使用」，一方面透露將會開放陸客來台等措施，另一方面在經濟上持續施壓，此舉是對未來賴清德政府的「壓力測試」，試圖讓台灣在兩岸議題上退讓、接受對岸的條件。

美卿：G7台海立場一致 團結抗華不公平行為

另邊廂，在意大利出席七大工業國集團（G7）外長會議的美國國務卿布林肯19日稱，G7成員在台海和平與穩定的立場一致，也團結對抗中國不公平、非市場性的行為。他說，G7成員國都非常關切中國產能過剩問題。而據路透社引述美國貿易代表戴琪19日表示，預計很快就會對價值3000多億美元中國商品加徵關稅的審查得出結論。

相關字詞﹕台灣新一屆政府 中美貿易戰 兩岸經貿

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