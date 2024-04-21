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中央軍委領導「天軍」「網軍」 推進建設

【明報專訊】解放軍信息支援部隊前天（19日）成立，同時撤銷戰略支援部隊（戰支部隊）番號，原隸屬戰支部隊的軍事航天部隊（天軍）、網絡空間部隊（網軍）單列，由中央軍委直接領導指揮，推進建設。

拆分戰支部隊 原轄兵種單列

國防部當晚舉行專題記者會，發言人吳謙介紹，中國推進「天軍」建設，對提高安全進出和開放利用太空能力、增強太空危機管控和綜合治理效能、更好和平利用太空具有重要意義；推進「網軍」建設，大力發展網絡安全防禦手段，對築牢國家網絡邊防，及時發現和抵禦網絡入侵，捍衞國家網絡主權和信息安全具有重要意義。

吳謙強調，太空安全是國家建設和社會發展的戰略保障，中方的太空政策清晰明確，一向堅持和平利用太空。至於重視「網軍」是否說明要推動網絡空間軍事化？吳謙說，網絡安全是全球性挑戰，也是中國面臨的嚴峻安全威脅；中方積極倡導建設和平、安全、開放、合作的網絡空間。

原戰支部隊在2015年底成立，列為第五軍種。吳謙說，這次改革後，解放軍總體形成中央軍委領導指揮下的陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍種，軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊等兵種的新型軍兵種結構佈局。有分析認為拆分戰支部隊顯示組建以來效果不彰，也有評論稱體現中國重視太空、網絡作戰。

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