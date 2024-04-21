海軍成立75周年 未擬海上閱兵 青島6艦向公眾開放

據新華社，中國海軍昨（20日）在青島召開吹風會，新任中國海軍新聞發言人冷國偉首次公開亮相。冷國偉介紹，海軍將於20日至24日舉辦海軍成立75周年系列宣傳教育活動，其中包括23日上午在山東青島海軍博物館組織致敬人民海軍英雄儀式；同日上午，在海軍各級機關、獨立駐防部隊、院校、三級以上艦艇、海外任務部隊舉行慶祝人民海軍成立75周年升國旗儀式。

4月20日至24日，將在青島、大連、煙台、上海、廈門、廣州、湛江、海口、三亞等地海軍部隊組織軍營開放活動，其中在青島港3號碼頭安排6艘艦艇向社會公眾開放。其他活動還包括海軍軍樂展演、美術作品展，海軍部隊學習教育活動等。根據官方目前的宣布，海軍成立75周年沒有安排海上閱兵活動。

2019年海軍成立70周年時曾舉辦多國參與的海上閱兵活動，國家主席習近平出席。2014年海軍成立65周年時本做好準備舉行多國海上閱兵，但遇上馬航客機失事，官方宣布在此特殊情况和氛圍下取消有關活動。

西太海軍論壇今召開 29國參加

此外，西太平洋海軍論壇年會今日（21日）至周三（24日）同時間在青島召開，29國家高級代表團180餘名外方代表參加。海軍參謀部辦公室大校副主任曲濤說，其中有20個國家由海軍（海上防衛部門）主要領導人參加。中國海軍願與各國海軍一道，共同應對海上安全風險與挑戰，推動構建海洋命運共同體。