藏南建村莊國道 抵近印控區「反蠶食」 推前40公里拓新城 招非邊境藏人定居

中國民政部上月底公告第四批增補藏南地區公開使用地名（30個），其中12個地名位於錯那市，隨公告所附地圖顯示，錯那市駐地在麻麻鄉（門巴族民族鄉）。

政府以身作則移駐地帶動「抵邊搬遷」

從海拔4382米的錯那鎮往南，經過約40公里盤山公路進入勒布溝，到達海拔2800米的勒布溝核心地帶麻麻鄉，該鄉轄一個麻麻村。錯那市（縣級）是去年4月3日由錯那縣「升級」而來，政府駐地隨即由較具規模的錯那鎮搬遷至麻麻鄉，是當局希望以身作則帶動「抵邊搬遷」工作。去年開始招標建設錯那新城，打造成「反蠶食鬥爭」前沿主陣地。

勒布溝是一條南伸式大峽谷，亦是中國在藏南地區的重要戰略通道，中方控制區域南端的勒鄉緊貼印控區，峽谷內娘江曲（河流）向南延伸數十公里就是六世達賴的故鄉、藏人聖地達旺。1962年中印戰爭時，勒布溝是主戰場之一，解放軍西藏軍區前線指揮所就設在麻麻鄉，舊址目前已建成紀念館。

中國大約10年前推進新的固邊策略，鼓勵邊境定居，打造穩固既有事實，宣示主權。與安排海上民兵在南海島礁居住一樣，也在西藏沿邊建設「小康村」，推動邊民守護國境，並動員部分偏遠、貧窮鄉村人口「抵邊搬遷」定居新建邊境村。

根據2010年人口普查，麻麻村有62戶227名村民。中國西藏網披露，政府2014年開始建設的麻麻村小康示範村，次年落成後，62戶全部入住三四層高新房。而到了2023年底，麻麻村增至105户315人，據《山南報》報道，其中40戶是2020年7月份從勒布溝外的曲卓木鄉、卡達鄉和覺拉鄉遷移而來。

原住民稱政府派錢起樓吸移居

山南市某邊境縣原住民羅布透露，政府通過各種優惠政策吸引外地民眾移居勒布溝，包括每年可獲得5萬元（人民幣，下同）收入，當中除了邊民補貼、草場補貼，還有以護林員、巡邏員（民兵）和村幹部、辦事人員等名目支薪；至於60歲以上沒有工作崗位長者，則每年有2萬元。

根據《西藏自治區邊境地區小康村建設規劃（2017-2020年）》文件，西藏對21個邊境縣的427個邊境一線村、201個二線村實施小康村建設，總投資212.14億元，涉及邊民6.2萬戶24.2萬人。《人民政協報》2022年8月的報道指出，這600多個邊境村已生活着40多萬邊民（未分一、二線邊境村）。

羅布早年是駐扎中印邊境部隊的文職人員，服役20多年，退休後目前在山南市區居住。他說，守邊民眾只需付出三成建房款項，就能入住政府建設的新房；每年只需要在一線邊境村住滿半年，就可領取補貼。但目前「新邊民」數量依然未達標，山南市本來打算新增移居一萬人到一線邊境村，如今只完成三成。為了盡快達成抵邊搬遷，當局正徵集志願者前往居住，藏族優先。

山南市與印度、不丹接壤，有630公里長的邊境線，4個邊境縣市一共建有96個邊境小康村。根據2020年人口普查，錯那市常住人口為13,932人，比10年前減少1,192人（下降7.88%），不過漢族增加了468人。勒布溝雖然是抵邊移居工作重點，但4條鄉總人口不及千人。

當局：開展「職業邊民」試點 加快軍民融合

對於本報有關「守邊固邊」的查詢，山南市政府18日在回覆內容中提到，去年該市大力度支持邊境村鎮建設，穩慎開展邊境搬遷工作，34個安置點100%通郵、通電、通訊，國家機關部委定點幫扶邊境4縣市30個項目已完工19個。今年堅持「錢往邊境投、人往邊境走、政策往邊境傾斜」，加大邊境地區基礎設施補短板力度，認真落實人口邊境安居優惠政策，因地制宜佈局富民產業，不斷改善邊境地區發展條件。

雖然未回應有關優惠政策細則及抵邊搬遷進度，不過山南市政府提到，當地正在開展「職業邊民」試點，壯大護邊員隊伍，完善邊境防控體系，加快軍民融合深度發展，要築牢國家安全屏障第一道防線。

推動建錯那新城 打造G219沿邊經濟帶

至於錯那市政府新駐地麻麻鄉的發展，今年將加快打造「邊疆明珠小鎮」，強力推動「錯那新城」建設，推動錯那通用機場開工，加快國邊防公路項目建設，勒布溝景區創建自治區級旅遊度假區，積極打造G219國道沿邊大通道旅遊經濟帶。

最新藏南地圖顯示，G219國道（包括建設中）連通了措美縣、隆子縣和錯那市，以及林芝市的察隅縣、墨脫縣、米林市、朗縣等，基本沿着實控線而建。而民政部去年4月2日公布的地圖，部分路段原標示為省道，部分路段甚至沒標示道路。

明報記者

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