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華今起對美丙酸 徵43.5%反傾銷保證金

【明報專訊】中國商務部宣布，初步認定原產於美國的進口丙酸存在傾銷，使國內丙酸產業受到實質損害，今天起對美國公司徵收43.5%的臨時反傾銷保證金。

進口幾乎全自美 近年總量漸降

丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑、除草劑、醫藥中間體等。據海關數據，中國進口的丙酸幾乎全來自於美國，不過自2020年，進口的總噸數逐漸下降，已近砍半。原產於美國的丙酸進口量目前約佔中國的平均市場份額30%。

此前，對於美國以「不公平競爭」為由，計劃限制中國鋼鋁產品，同時宣布對中國海運、物流和造船業啟動301條款調查，商務部批評美方「一錯再錯」。

《中國日報》旗下「中國觀察智庫」18日刊登南京大學國際關係學院執行院長朱鋒文章，指出美對中打壓戰略已成型，難出現實質變化。

文章稱，2024年是自美國上屆特朗普政府界定中國為「戰略競爭對手」後的第7年，也是拜登本屆任期最後一年。拜登政府的對中戰略已經成形，中美關係形成「鬥而不破、談而促和、穩且向前」的基本格局。隨着美國大選逼近，美國對中戰略打壓態勢的起伏是必然的，博弈激化的新不確定性仍不能低估。未來很長一段時間內，中美兩國在綜合實力上仍是「美強我弱」，在戰略博弈態勢上仍將呈現「美攻我守」的基本局面。

相關字詞﹕中國商務部 貿易戰 拜登政府 中美角力

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