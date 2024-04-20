華今起對美丙酸 徵43.5%反傾銷保證金

進口幾乎全自美 近年總量漸降

丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑、除草劑、醫藥中間體等。據海關數據，中國進口的丙酸幾乎全來自於美國，不過自2020年，進口的總噸數逐漸下降，已近砍半。原產於美國的丙酸進口量目前約佔中國的平均市場份額30%。

此前，對於美國以「不公平競爭」為由，計劃限制中國鋼鋁產品，同時宣布對中國海運、物流和造船業啟動301條款調查，商務部批評美方「一錯再錯」。

《中國日報》旗下「中國觀察智庫」18日刊登南京大學國際關係學院執行院長朱鋒文章，指出美對中打壓戰略已成型，難出現實質變化。

文章稱，2024年是自美國上屆特朗普政府界定中國為「戰略競爭對手」後的第7年，也是拜登本屆任期最後一年。拜登政府的對中戰略已經成形，中美關係形成「鬥而不破、談而促和、穩且向前」的基本格局。隨着美國大選逼近，美國對中戰略打壓態勢的起伏是必然的，博弈激化的新不確定性仍不能低估。未來很長一段時間內，中美兩國在綜合實力上仍是「美強我弱」，在戰略博弈態勢上仍將呈現「美攻我守」的基本局面。