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應網信辦「國安」要求 蘋果內地下架WhatsApp Threads

【明報專訊】中國接入國際互聯網30周年來臨之際，美國蘋果公司（Apple）昨（19日）應中國網信辦要求，將社交通訊應用程式WhatsApp和Threads從中國地區的App Store下架。據報國家網信辦以「國家安全」為由下指令，Signal和Telegram也被下架。

「即使不同意，也有義務遵法律」

內地出於國家安全等考量對網絡設置「防火牆」，境外應用程式亦有一定限制，例如WhatsApp、facebook、Instagram在內地禁用，用家需通過虛擬私人網路（VPN）使用。惟相關應用程式未來恐也無法下載，路透社引述蘋果聲明指出，基於國家安全考慮，中國國家網信辦下令將相關應用程式從中國地區下架。雖然目前尚未知道WhatsApp或Threads如何引起中國當局的安全疑慮，但蘋果強調，「即使我們不同意，我們也有義務遵守業務所在國家的法律」。

華爾街日報：發現涉習近平具煽動內容

《華爾街日報》引述一名知情人士表示，中國政府在WhatsApp和Threads上發現有關國家主席習近平的內容，相關內容不僅具有煽動性，還違反中國網絡安全法。該人士表示不清楚相關內容的具體細節。

Signal Telegram同原因下架

雖然WhatsApp、facebook、Instagram等應用程式均在內地禁用，但用家可通過VPN使用，其他程式目前仍可供下載。據分析數字經濟的市場研究公司Appfigures稱，其他幾款應用程式也於周五從蘋果中國應用商店中下架，包括總部位於美國的Signal和總部位於迪拜的Telegram。

中國網信辦網絡傳播局昨主辦「中國全功能接入國際互聯網30周年高端對話」。中科院原副院長胡啟恒會上表示，「中國改革開放和中國接入國際互聯網兩件偉大的事發生在同一時代，而我們正好趕上了這一時代，這是我最值得慶幸的事情。」

1994年4月20日，中國開通首條64K的國際專線，成為國際互聯網的第77個成員。

相關字詞﹕互聯網 防火墻 國家安全

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