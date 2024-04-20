北京聞風：不利外部環境下 金融反腐護國安 ／文：鍾鳴九

中央巡視進駐金融單位 較上輪加時

據中共中央紀委國家監委網站披露，截至17日，二十屆中央第三輪巡視已完成進駐工作，陸續在16家金融單位召開動員會議。且這輪巡視時間約3個月，較上一輪的兩個月增加不少。

此外，「打虎拍蠅」動作不斷。本月中旬，湖北黃岡中級法院公開審理了中國人民銀行原副行長范一飛受賄案；中國工商銀行雲南臨滄分行副行長柯建海、臨滄分行信貸與投資管理部風險經理魯青松等也被查。

北京學者稱，中共反腐一直未鬆懈，今年尤重金融反腐。去年4月初，中央第六巡視組進駐光大集團，開展二十屆中央第一輪巡視工作。巡視組剛走不久，曾執掌光大集團10年的原董事長唐雙寧落馬。今年4月以來，中央金融委辦公室、中央金融工委連續發文，釋放堅決懲治金融腐敗的政策聲音。

其實，今年1月通過的第二十屆中央紀委第三次全體會議公報就強調，要持續深入推進反腐，在要嚴肅查處的八大領域中，金融領域被置於首位。從更長時間線來看，去年末中央金融工作會議召開後，金融領域反腐再次成為社會輿論熱議的焦點。

受訪學者稱，金融反腐是要在不利外部環境下，兼顧經濟發展與國家安全。金融是現代經濟的核心，其健康穩定發展對於國家經濟建設至關重要。而金融反腐不單單是紀律檢查領域的工作，更與防範化解風險、維護國家安全息息相關。

金融外各領域反腐力度將漸增

不僅如此，有風向顯示，金融反腐已與加快建設金融強國緊密相扣。據披露，各巡視組均強調，對金融單位巡視既是為了把「嚴」的基調一貫到底、從深推進反腐，也是為了推動金融高質量發展。中共中央黨史和文獻研究院本月15日在《人民日報》罕見署名刊發重磅文章〈以金融高質量發展助力強國建設、民族復興偉業〉。央行行長潘功勝稱，將把接受巡視與建設金融強國結合起來。

最近兩年內地在金融、軍隊、航天科工等領域的反腐力度都頗明顯，表明中央從嚴從深懲治腐敗問題的基調不會改變，同時現階段重心已逐漸明晰。分析人士透露，除金融領域外，接下來在關乎國家安全和經濟發展命脈各領域的反腐敗鬥爭會漸次加大力度，這與中央正在各領域加速推進的強國戰略也有着密切關係。

文：鍾鳴九