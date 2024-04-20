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北京半馬褫奪何杰成績 特步：職員失誤未標識配速員身分

【明報專訊】深陷「做馬」風波的北京半程馬拉松組委會昨日發布調查處理決定：取消中國馬拉松「一哥」何杰及3名非洲跑手的成績，並回收獎盃、獎金；取消特步的賽事合作伙伴資格，解除中奧路跑公司承辦資格；事件報中國田徑協會備案。贊助商特步發聲明道歉，稱安排的非洲跑手未被標識配速員身分因「相關工作人員在報名過程中失誤」。

3非洲跑手同DQ

北京半馬組委會調查報告稱，經特步推薦，中奧路跑邀請了28名特邀選手，但特步未對4名非洲配速員明確標註，導致中奧路跑公司未向組委會報備。4名非洲配速員以特邀選手身分參賽同時為何杰領跑，其中一人出發4公里後退賽，其餘3人領跑至最後兩公里主動減速助何杰獲勝。除了對跑手、贊助商和承辦方的處理，組委會還對北京市體育競賽管理和國際交流中心給予通報批評，並責成相關責任方向社會公開致歉。

網民質疑特步「故意」

特步昨在致歉聲明中，歸咎於為特邀選手報名參賽的職員，引發大量網民在特步的社交媒體帳號下留言表達不滿，不相信「報名失誤」的說法，認為是贊助商有意為之，將競技比賽辦成「表演賽」，有違體育精神。《環球時報》前總編輯胡錫進稱，特步作為贊助商本希望代言人奪冠增加品牌效應，但其不誠信操作反而有損其商譽。

1998年出生於寧夏的何杰去年打破中國馬拉松紀錄，獲得巴黎奧運資格，又在杭州亞運為中國奪得馬拉松首金。上周日，他在北京半馬賽後向傳媒表示正全力準備巴黎奥運會，「請相信我們中國運動員，可以去崇拜他們，不要去詆譭他們，我們一定會努力證明給你們看，我們中國人一定可以。」

相關字詞﹕特步 體育精神 馬拉松

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